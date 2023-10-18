Драма порнозвезды, роуд-муви про цирк, комедия режиссера из Книги Гиннесса. Что смотреть на «Послании к человеку»

предоставлено организаторами

Обозреватель «Фонтанки» выбрал самые интересные, по его мнению, работы главного петербургского кинофестиваля документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов.

Фестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге в символичный 33-й раз. С 20 по 28 октября в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Ленфильм», «Великан Парк», в Доме радио, на Новой сцене Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов» пройдут показы, концерты и другие фестивальные события. 63 картины представлены в Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico (кстати, вход для студентов и пенсионеров на конкурсные показы — бесплатный, при наличии мест). Всего на фестиваль прислали более 2 000 заявок из 82 стран мира, в том числе из Франции, Китая, Ирана, США, Италии, Индии, Ирака, Испании, Германии, Швейцарии, Канады, Таджикистана, Армении, Бельгии, Узбекистана, и, конечно, городов России; по словам организаторов, отбор картин был «увлекательным квестом». Среди ключевых премьер фестиваля в этом году множество дебютов и работ молодых режиссеров, хотя и от корифеев документалистики поступили важные послания. 18+

«Книга Решений», режиссер Мишель Гондри Новая киногреза от автора «Науки сна» Фильмом открытия фестиваля станет фильм французского режиссера Мишеля Гондри «Книга Решений». Гондри, уже признанный классик магического реализма в кино («Вечное сияние чистого разума», «Наука сна»), на этот раз снял картину о незадачливом режиссере Марке Беккере, который от житейских потрясений сбегает в маленькую горную деревушку, в дом тётушки, где надеется заново открыть свой творческий потенциал, закончить фильм и написать книгу, полную полезных советов. Естественно, как обычно у Гондри, всё это превращается в весёлый хаос. В широкий российский прокат картина выйдет 16 ноября.



(«Аврора», 20 октября, 16:30)

«Сумерки», режиссер Владимир Эйснер Летопись русской жизни трех последних десятилетий Картина Владимира Эйснера, лауреата множества отечественных и зарубежных премий, снимавшего картины русской жизни от деревенских пасторалей до доку-триллера о побеге из СССР, — единственная российская в основном международном конкурсе. Эйснер снимал свой фильм почти четверть века: опорными точками стали 2000, 2010 и 2022 годы. Получилась, по словам председателя отборочной комиссии Михаила Ратгауза, документальная сага русской жизни трех последних десятилетий. Мрачноватое название отражает, видимо, взгляд Эйснера на эпоху: режиссер не избегает разговора об исторических катаклизмах. Эпиграф фильма — «Судьба каждого человека зависит от страны, где он живет, так же, как и судьба страны зависит от ее граждан».



(Дом Кино, 23 октября, 18:20; 25 октября, 21:15)

«Год рождения», режиссер Михаил Местецкий Кинопоэма о мечтах и реальности от сценариста «Легенды №17» Михаил Местецкий известен больше как сценарист спортивной драмы «Легенда№17» и сентиментальной комедии «Хороший мальчик». Ему же как режиссеру принадлежат такие короткометражки, как «Незначительные подробности случайного эпизода», за которую Местецкий получил приз Шанхайского кинофестиваля, и полнометражный дебют «Тряпичный союз», также обласканный на смотрах. На «Послании» пройдет премьера его второго полнометражного фильма — «Год рождения». В центре сюжета — мечтатель Филипп, который мечтает провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в своем родном Металлогорске. Однако любовь смешивает его планы. Приходится выбирать: взрослая жизнь или мечты. В ролях: Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина и Юра Борисов.



(Дом Кино, 26 октября, 20:00; «Великан-парк», 27 октября, 21:00)



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





«Колбаса Митрофана Аксенова», режиссер Алексей Федорченко Документальное исследование жизни неизвестного гения Алексей Федорченко — автор «Первых на Луне», «Войны Анны» и «Небесных жен луговых мари», регулярный участник «Послания к человеку», смешивающий репортаж, псевдодокументалистику, комедию и драму. В этот раз объектом его внимания стал Митрофан Аксенов — прочно забытый русский ученый и философ, о котором не известно почти ничего, даже годы его жизни. Однако он в своих работах предвосхитил на двадцать лет ни много ни мало теорию относительности Альберта Эйнштейна, создав «трансцендентально-кинетическую теорию времени». Как ни странно, Аксенов — не фантазия Федорченко, а действительно существовавший человек. А его «колбаса» — не продукт питания, но еще одно понятие из его философии.



(«Родина», 25 октября, 18:40; «Великан-парк», 27 октября, 21:20)

«Предлагаемые обстоятельства», режиссер Никита Ефимов Хроника внутренних бурь в театре «Современник» Режиссер Никита Ефимов окончил в 2019 году Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. В том же году на «Послании к человеку» он получил специальный приз за свой дебютный фильм «Добрые души». Затем были другие отечественные и международные фестивали. «Предлагаемые обстоятельства» — термин из системы Станиславского; описание той жизненной ситуации, в которую мысленно должен поместить себя актер для вживания в роль. Картина Ефимова — о тех обстоятельствах, в которых очутились артисты театра «Современник» после смерти Галины Волчек, руководившей труппой почти полвека. Новый худрук Виктор Рыжаков выбирает для постановки пьесу о семье, члены которой перестали понимать друг друга. В ходе репетиций режиссер и актеры понимают, что им найти взаимопонимание не менее трудно, чем персонажам.



(«Родина», 22 октября, 19:00; «Великан-парк», 24 октября, 21:30)

«Артем и Ева», режиссер Евгений Милых Провокационное наблюдение о любви и порнографии Режиссер Евгений Милых окончил Московскую школу кино на курсе Алексея Попогребского. Его документальный дебют «Ничего личного» о коллекторе и взломщике заслужил приз жюри национального конкурса «Послания к человеку» в 2018 году. Новая картина — о не менее драматичной профессии порнозвезды. Главные герои, Артем и Юля, — молодая пара, недавно переехавшая в Москву. В поисках подработок Артем предлагает Юле сняться для PornHub под псевдонимом Ева Эльфи. Ролик становится невероятно популярным, Ева делается мировой знаменитостью и получает все новые предложения о работе, а Артем становится не только ее парнем, но и продюсером. Успех и деньги есть, а вот отношения подвергаются серьезному испытанию. (Дом Кино, 21 октября, 21:20; «Великан-парк», 24 октября, 19:20)



«Циркус», режиссер Яна Рейсон Зарисовка о цирке в несмешную эпоху Кировчанка Яна Рейнсон окончила СПбГИК в этом году. Её документальный дебют, роуд-муви «From Arambol to Rishikesh with Anthony McKeon» («Из Арамболя в Ришикеш с Энтони Маккеоном») про ирландского путешественника, получил гран-при Открытого фестиваля студенческих фильмов «Культкино» и ряд других наград. Нынешний её фильм — о другого рода путешествиях. Фильм посвящен жизни цирка-шапито Frankoni, который много лет гастролирует по Ростовской области. Сейчас на дорогах им попадаются военные грузовики, а над головой летят истребители. Кто-то из работников цирка может в ближайшее время получить повестку. Смерть и смех оказываются рядом. Цирк — отдельный живой организм, но он же в объективе камеры становится метафорой всего российского общества.

(«Родина», 24 октября, 20:45; «Великан-парк», 26 октября, 20:45)



«Бэкграунд», режиссер Халед Абдулвахед Попытка преодолеть разлуку при помощи цифрового творчества Халед Абдулвахед — сириец по происхождению, живет и работает в Лейпциге. В 2011 году он начал свою карьеру экспериментального документалиста, завоевав по всему миру множество наград. Его полнометражный дебют «Медуза» о гражданской войне в Сирии был показан на Берлинале, а видеоарт транслировался в Центре Помпиду, на берлинской Арт Биеннале и на других престижных показах.



Новая его документальная работа — также о гражданской войне на родине и об его отце, который остался в Сирии. В юности отец, будучи студентом, приезжал по обмену в ГДР. Для Халеда становится терапевтичной возможность не только говорить с отцом по телефону, слыша на заднем фоне звуки бомбежки, но и вырезать его со старых фото, хотя бы при помощи фотошопа встречаясь с отцом и перенося его, молодого, в современную благополучную Германию и делая цифровой опыт — экзистенциальным.



(Дом Кино, 22 октября, 18:15; 24 октября, 17:20)



Фото: кадр из фильма «Каникулы» Поделиться Поделиться





«Каникулы», режиссер Анна Кузнецова Сентиментальная драма о взрослении и искусстве Фильм закрытия фестиваля — «Каникулы». Его представит режиссер Анна Кузнецова. Для неё это дебют в полнометражном кино. Зато игровые и документальные короткометражки молодой уроженки Шахтерска (Донецкая область) были неоднократно отмечены призами российских фестивалей: «Достояние республики» (док, 2016) завоевало призы на «Флаэртиане» и «Движении», «Шесть два восемь» (2018) — диплом «Кинотавра» и получило прокат в Европе.

Сюжет «Каникул» вращается вокруг молодой учительницы Тани, которая привозит 12 подростков на театральный фестиваль в Сочи под опекой опытного завуча Марии Генриховны. Между педагогами поначалу натянутые отношения, однако затем выясняется, что нечто их всерьез объединяет: нежелание ходить строем, отвращение к официозу и глубокое внимание к творчеству. В ролях: Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Магога Мачульская.



(«Аврора», 27 октября, 16:00; Дом Кино, 28 октября, 20:00)



Среди других событий в рамках фестиваля: показ документального фильма «Архитектор» об Алексее Германе («Ленфильм», 22 октября, 18:00), премьера фильма «Лёнечка» о композиторе Леониде Десятникове с музыкальной преамбулой из его сочинений в исполнении пианиста Алексея Гориболя («Лендок», 23 октября, 18:30) и не только. Обо всех событиях «Послания к человеку» можно узнать на сайте фестиваля.

Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»

