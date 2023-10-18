    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 2

    1 м/с, с-в

    757мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd97.35eur102.75

    Кино

    Куда пойдем сегодня

    Драма порнозвезды, роуд-муви про цирк, комедия режиссера из Книги Гиннесса. Что смотреть на «Послании к человеку»

    1112
    3 комментария

    предоставлено организаторами

    Обозреватель «Фонтанки» выбрал самые интересные, по его мнению, работы главного петербургского кинофестиваля документальных, короткометражных, игровых и анимационных фильмов.

    Фестиваль «Послание к человеку» пройдет в Петербурге в символичный 33-й раз. С 20 по 28 октября в кинотеатрах «Аврора», «Родина», «Ленфильм», «Великан Парк», в Доме радио, на Новой сцене Александринского театра, а также в книжном магазине «Порядок слов» пройдут показы, концерты и другие фестивальные события. 63 картины представлены в Международном, Национальном и Экспериментальном конкурсе In Silico (кстати, вход для студентов и пенсионеров на конкурсные показы — бесплатный, при наличии мест). Всего на фестиваль прислали более 2 000 заявок из 82 стран мира, в том числе из Франции, Китая, Ирана, США, Италии, Индии, Ирака, Испании, Германии, Швейцарии, Канады, Таджикистана, Армении, Бельгии, Узбекистана, и, конечно, городов России; по словам организаторов, отбор картин был «увлекательным квестом». Среди ключевых премьер фестиваля в этом году множество дебютов и работ молодых режиссеров, хотя и от корифеев документалистики поступили важные послания. 18+

    «Книга Решений», режиссер Мишель Гондри

    Новая киногреза от автора «Науки сна»

    Фильмом открытия фестиваля станет фильм французского режиссера Мишеля Гондри «Книга Решений». Гондри, уже признанный классик магического реализма в кино («Вечное сияние чистого разума», «Наука сна»), на этот раз снял картину о незадачливом режиссере Марке Беккере, который от житейских потрясений сбегает в маленькую горную деревушку, в дом тётушки, где надеется заново открыть свой творческий потенциал, закончить фильм и написать книгу, полную полезных советов. Естественно, как обычно у Гондри, всё это превращается в весёлый хаос. В широкий российский прокат картина выйдет 16 ноября.

    («Аврора», 20 октября, 16:30)

    «Сумерки», режиссер Владимир Эйснер

    Летопись русской жизни трех последних десятилетий

    Картина Владимира Эйснера, лауреата множества отечественных и зарубежных премий, снимавшего картины русской жизни от деревенских пасторалей до доку-триллера о побеге из СССР, — единственная российская в основном международном конкурсе. Эйснер снимал свой фильм почти четверть века: опорными точками стали 2000, 2010 и 2022 годы. Получилась, по словам председателя отборочной комиссии Михаила Ратгауза, документальная сага русской жизни трех последних десятилетий. Мрачноватое название отражает, видимо, взгляд Эйснера на эпоху: режиссер не избегает разговора об исторических катаклизмах. Эпиграф фильма — «Судьба каждого человека зависит от страны, где он живет, так же, как и судьба страны зависит от ее граждан».

    (Дом Кино, 23 октября, 18:20; 25 октября, 21:15)

    «Год рождения», режиссер Михаил Местецкий

    Кинопоэма о мечтах и реальности от сценариста «Легенды №17»

    Михаил Местецкий известен больше как сценарист спортивной драмы «Легенда№17» и сентиментальной комедии «Хороший мальчик». Ему же как режиссеру принадлежат такие короткометражки, как «Незначительные подробности случайного эпизода», за которую Местецкий получил приз Шанхайского кинофестиваля, и полнометражный дебют «Тряпичный союз», также обласканный на смотрах. На «Послании» пройдет премьера его второго полнометражного фильма — «Год рождения». В центре сюжета — мечтатель Филипп, который мечтает провести крупнейший в мире музыкальный фестиваль в своем родном Металлогорске. Однако любовь смешивает его планы. Приходится выбирать: взрослая жизнь или мечты. В ролях: Эльдар Калимулин, Анастасия Талызина и Юра Борисов.

    (Дом Кино, 26 октября, 20:00; «Великан-парк», 27 октября, 21:00)

    Фото: предоставлено организаторами
    ПоделитьсяПоделиться

    «Колбаса Митрофана Аксенова», режиссер Алексей Федорченко

    Документальное исследование жизни неизвестного гения

    Алексей Федорченко — автор «Первых на Луне», «Войны Анны» и «Небесных жен луговых мари», регулярный участник «Послания к человеку», смешивающий репортаж, псевдодокументалистику, комедию и драму. В этот раз объектом его внимания стал Митрофан Аксенов — прочно забытый русский ученый и философ, о котором не известно почти ничего, даже годы его жизни. Однако он в своих работах предвосхитил на двадцать лет ни много ни мало теорию относительности Альберта Эйнштейна, создав «трансцендентально-кинетическую теорию времени». Как ни странно, Аксенов — не фантазия Федорченко, а действительно существовавший человек. А его «колбаса» — не продукт питания, но еще одно понятие из его философии.

    («Родина», 25 октября, 18:40; «Великан-парк», 27 октября, 21:20)

    «Предлагаемые обстоятельства», режиссер Никита Ефимов

    Хроника внутренних бурь в театре «Современник»

    Режиссер Никита Ефимов окончил в 2019 году Школу документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. В том же году на «Послании к человеку» он получил специальный приз за свой дебютный фильм «Добрые души». Затем были другие отечественные и международные фестивали. «Предлагаемые обстоятельства» — термин из системы Станиславского; описание той жизненной ситуации, в которую мысленно должен поместить себя актер для вживания в роль. Картина Ефимова — о тех обстоятельствах, в которых очутились артисты театра «Современник» после смерти Галины Волчек, руководившей труппой почти полвека. Новый худрук Виктор Рыжаков выбирает для постановки пьесу о семье, члены которой перестали понимать друг друга. В ходе репетиций режиссер и актеры понимают, что им найти взаимопонимание не менее трудно, чем персонажам.

    («Родина», 22 октября, 19:00; «Великан-парк», 24 октября, 21:30)

    «Артем и Ева», режиссер Евгений Милых

    Провокационное наблюдение о любви и порнографии

    Режиссер Евгений Милых окончил Московскую школу кино на курсе Алексея Попогребского. Его документальный дебют «Ничего личного» о коллекторе и взломщике заслужил приз жюри национального конкурса «Послания к человеку» в 2018 году. Новая картина — о не менее драматичной профессии порнозвезды.

    Главные герои, Артем и Юля, — молодая пара, недавно переехавшая в Москву. В поисках подработок Артем предлагает Юле сняться для PornHub под псевдонимом Ева Эльфи. Ролик становится невероятно популярным, Ева делается мировой знаменитостью и получает все новые предложения о работе, а Артем становится не только ее парнем, но и продюсером. Успех и деньги есть, а вот отношения подвергаются серьезному испытанию.

    (Дом Кино, 21 октября, 21:20; «Великан-парк», 24 октября, 19:20)

    «Циркус», режиссер Яна Рейсон

    Зарисовка о цирке в несмешную эпоху

    Кировчанка Яна Рейнсон окончила СПбГИК в этом году. Её документальный дебют, роуд-муви «From Arambol to Rishikesh with Anthony McKeon» («Из Арамболя в Ришикеш с Энтони Маккеоном») про ирландского путешественника, получил гран-при Открытого фестиваля студенческих фильмов «Культкино» и ряд других наград. Нынешний её фильм — о другого рода путешествиях. Фильм посвящен жизни цирка-шапито Frankoni, который много лет гастролирует по Ростовской области. Сейчас на дорогах им попадаются военные грузовики, а над головой летят истребители. Кто-то из работников цирка может в ближайшее время получить повестку. Смерть и смех оказываются рядом. Цирк — отдельный живой организм, но он же в объективе камеры становится метафорой всего российского общества.

    («Родина», 24 октября, 20:45; «Великан-парк», 26 октября, 20:45)

    «Бэкграунд», режиссер Халед Абдулвахед

    Попытка преодолеть разлуку при помощи цифрового творчества

    Халед Абдулвахед — сириец по происхождению, живет и работает в Лейпциге. В 2011 году он начал свою карьеру экспериментального документалиста, завоевав по всему миру множество наград. Его полнометражный дебют «Медуза» о гражданской войне в Сирии был показан на Берлинале, а видеоарт транслировался в Центре Помпиду, на берлинской Арт Биеннале и на других престижных показах.

    Новая его документальная работа — также о гражданской войне на родине и об его отце, который остался в Сирии. В юности отец, будучи студентом, приезжал по обмену в ГДР. Для Халеда становится терапевтичной возможность не только говорить с отцом по телефону, слыша на заднем фоне звуки бомбежки, но и вырезать его со старых фото, хотя бы при помощи фотошопа встречаясь с отцом и перенося его, молодого, в современную благополучную Германию и делая цифровой опыт — экзистенциальным.

    (Дом Кино, 22 октября, 18:15; 24 октября, 17:20)

    Фото: кадр из фильма «Каникулы»
    ПоделитьсяПоделиться

    «Каникулы», режиссер Анна Кузнецова

    Сентиментальная драма о взрослении и искусстве

    Фильм закрытия фестиваля — «Каникулы». Его представит режиссер Анна Кузнецова. Для неё это дебют в полнометражном кино. Зато игровые и документальные короткометражки молодой уроженки Шахтерска (Донецкая область) были неоднократно отмечены призами российских фестивалей: «Достояние республики» (док, 2016) завоевало призы на «Флаэртиане» и «Движении», «Шесть два восемь» (2018) — диплом «Кинотавра» и получило прокат в Европе.

    Сюжет «Каникул» вращается вокруг молодой учительницы Тани, которая привозит 12 подростков на театральный фестиваль в Сочи под опекой опытного завуча Марии Генриховны. Между педагогами поначалу натянутые отношения, однако затем выясняется, что нечто их всерьез объединяет: нежелание ходить строем, отвращение к официозу и глубокое внимание к творчеству. В ролях: Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Магога Мачульская.

    («Аврора», 27 октября, 16:00; Дом Кино, 28 октября, 20:00)

    Среди других событий в рамках фестиваля: показ документального фильма «Архитектор» об Алексее Германе («Ленфильм», 22 октября, 18:00), премьера фильма «Лёнечка» о композиторе Леониде Десятникове с музыкальной преамбулой из его сочинений в исполнении пианиста Алексея Гориболя («Лендок», 23 октября, 18:30) и не только. Обо всех событиях «Послания к человеку» можно узнать на сайте фестиваля.

    Матвей Пирогов, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: предоставлено организаторами
    Фото: кадр из фильма «Каникулы»

    По теме

    Что посмотретьКиноФестиваль
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость18 Окт 2023 в 19:36
    работа по мошенникам идет телефон мошенника на усушке
    +0−0
    Гость18 Окт 2023 в 19:21
    Лучше бы сняли фильм про бабушку, которой мошенники на распродаже-однодневке впаривают норвежскую куртку, а это оказывается китайская дешевка. Жалуется она полиции, а ее игнорят. Жалуется журналистам, а журналисты продажные, как ВГТРК Россия, прикормленные этими мошенниками.
    +0−1
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close