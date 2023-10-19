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    Эрмитаж покажет в Галерее графики рисунки старонидерландской школы, которые раньше не выставляли и не публиковали

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    3 комментария

    Музей открывает вторую экспозицию в Галерее графики — четырёх залах на третьем этаже Зимнего дворца. На этот раз вас ждут рисунки Петруса Кристуса, Яна Госсарта и других мастеров эпохи Яна ван Эйка, Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего.

    Франс Флорис. «Унижение Амана». Около 1550 года. Государственный Эрмитаж
    Франс Флорис. «Унижение Амана». Около 1550 года. Государственный ЭрмитажФото: hermitagemuseum.org
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    В музее отмечают, что если нидерландские живописцы XV–XVI веков широко известны — это Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Иероним Босх, Гуго ван дер Гус, Питер Брейгель Старший, — то рисунки ранненидерландских мастеров сохранились в меньшем объёме и не на виду. Впервые рисунки старой нидерландской школы Эрмитаж показывал в 2010 году, нынешняя экспозиция будет объёмнее, кроме того, в ходе исследований специалисты скорректировали атрибуцию ряда работ.

    Рисунки, которые вы увидите, по большей части носили служебный характер, художники их делали «для себя». Наброски пером и кистью соседствуют с листами в технике серебряного карандаша, которые отличаются особой изысканностью, натурные этюды — с композициями на библейские и мифологические сюжеты, импровизации — с проектами гравюр, витражей и шпалер. Порядка двадцати листов из семидесяти двух, которые вы увидите на выставке, публике представят впервые.

    Франс Поурбус Старший. «Портрет живописца Франса Флориса». 1570 год. Государственный Эрмитаж
    Франс Поурбус Старший. «Портрет живописца Франса Флориса». 1570 год. Государственный ЭрмитажФото: hermitagemuseum.org
    Ханс Колларт. «Пейзаж с Паном и Сирингой». Около 1565 года. Государственный Эрмитаж
    Ханс Колларт. «Пейзаж с Паном и Сирингой». Около 1565 года. Государственный ЭрмитажФото: hermitagemuseum.org
    Мастер смерти Авессалома. «Аллегория месяца апреля». 1500–1510 годы. Государственный Эрмитаж
    Мастер смерти Авессалома. «Аллегория месяца апреля». 1500–1510 годы. Государственный ЭрмитажФото: hermitagemuseum.org
    «Два идущих крестьянина». Круг Питера Брейгеля Старшего. Около 1565 года. Государственный Эрмитаж
    «Два идущих крестьянина». Круг Питера Брейгеля Старшего. Около 1565 года. Государственный ЭрмитажФото: hermitagemuseum.org
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    Из ключевых экспонатов Эрмитаж обещает показать «Портрет юноши» Петруса Кристуса, последователя Яна ван Эйка и знакового живописца середины XV века. В мире сохранились всего три или четыре его подтверждённые графические работы, вы сможете увидеть одну из них. Некогда рисунок, выполненный в технике серебряного карандаша, обрезали по контуру фигуры и перенесли на новый лист, однако и в таком виде эта работа уникальна. Специалисты предполагают, что это может быть автопортрет художника 1440-х годов.

    Шедевром рисунка тонкой кистью по тонированной бумаге в музее называют «Мужской портрет» Яна Госсарта, также на выставке будет работа «Два идущих крестьянина», которую на выставке 2010 года приписывали Питеру Брейгелю Старшему, а сейчас считают скорее качественной и близкой по времени копией с оригинала мастера. Авторство некоторых рисунков, которые вы увидите в Зимнем, исследователям ещё предстоит установить.

    Ян Госсарт. «Мужской портрет». Около 1530 года. Государственный Эрмитаж
    Ян Госсарт. «Мужской портрет». Около 1530 года. Государственный ЭрмитажФото: hermitagemuseum.org
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    Период, который охватывает новая выставка в Галерее графики, исторически достаточно короткий — это примерно полтора столетия между 1430-ми, когда Филипп Добрый объединил существовавшие на нидерландских землях феодальные владения под своей властью, до 1580-х, когда Старые Нидерланды распались на протестантский север и католический юг, и первый подарил нам Рембрандта и множество «малых голландцев», которых вы можете рассмотреть в Шатровом зале, а второй — Рубенса, Йорданса, Снейдерса (и Яна Фабра).

    Возможность увидеть рисунки мастеров Старых Нидерландов — ценнейшая, это редкое и тонкое удовольствие (тем более если вспомнить, например, что после распродаж эрмитажных шедевров в советское время живописи Яна ван Эйка в музее не осталось совсем).

    Выставка «Рисунки старонидерландской школы» пройдёт в Галерее графики Эрмитажа с 21 октября 2023-го по 28 января 2024 года. 12+

    Анастасия Семенович

    Франс Флорис. «Унижение Амана». Около 1550 года. Государственный Эрмитаж
    Франс Флорис. «Унижение Амана». Около 1550 года. Государственный ЭрмитажФото: hermitagemuseum.org
    Ян Госсарт. «Мужской портрет». Около 1530 года. Государственный Эрмитаж
    Ян Госсарт. «Мужской портрет». Около 1530 года. Государственный ЭрмитажФото: hermitagemuseum.org

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    Комментарии 3

    Гость19 Окт 2023 в 16:28
    Хорошо, когда что-то новое находят
    +0−0
    triton197719 Окт 2023 в 14:20
    Питеров Брейгелей по моему исторически много разных, в том числе и в плане "художественных школ")
    +0−0
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