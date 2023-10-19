Эрмитаж покажет в Галерее графики рисунки старонидерландской школы, которые раньше не выставляли и не публиковали

Музей открывает вторую экспозицию в Галерее графики — четырёх залах на третьем этаже Зимнего дворца. На этот раз вас ждут рисунки Петруса Кристуса, Яна Госсарта и других мастеров эпохи Яна ван Эйка, Иеронима Босха и Питера Брейгеля Старшего.



Франс Флорис. «Унижение Амана». Около 1550 года. Государственный Эрмитаж Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





В музее отмечают, что если нидерландские живописцы XV–XVI веков широко известны — это Ян ван Эйк, Рогир ван дер Вейден, Иероним Босх, Гуго ван дер Гус, Питер Брейгель Старший, — то рисунки ранненидерландских мастеров сохранились в меньшем объёме и не на виду. Впервые рисунки старой нидерландской школы Эрмитаж показывал в 2010 году, нынешняя экспозиция будет объёмнее, кроме того, в ходе исследований специалисты скорректировали атрибуцию ряда работ.



Рисунки, которые вы увидите, по большей части носили служебный характер, художники их делали «для себя». Наброски пером и кистью соседствуют с листами в технике серебряного карандаша, которые отличаются особой изысканностью, натурные этюды — с композициями на библейские и мифологические сюжеты, импровизации — с проектами гравюр, витражей и шпалер. Порядка двадцати листов из семидесяти двух, которые вы увидите на выставке, публике представят впервые.



Франс Поурбус Старший. «Портрет живописца Франса Флориса». 1570 год. Государственный Эрмитаж Фото: hermitagemuseum.org Ханс Колларт. «Пейзаж с Паном и Сирингой». Около 1565 года. Государственный Эрмитаж Фото: hermitagemuseum.org Мастер смерти Авессалома. «Аллегория месяца апреля». 1500–1510 годы. Государственный Эрмитаж Фото: hermitagemuseum.org «Два идущих крестьянина». Круг Питера Брейгеля Старшего. Около 1565 года. Государственный Эрмитаж Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Из ключевых экспонатов Эрмитаж обещает показать «Портрет юноши» Петруса Кристуса, последователя Яна ван Эйка и знакового живописца середины XV века. В мире сохранились всего три или четыре его подтверждённые графические работы, вы сможете увидеть одну из них. Некогда рисунок, выполненный в технике серебряного карандаша, обрезали по контуру фигуры и перенесли на новый лист, однако и в таком виде эта работа уникальна. Специалисты предполагают, что это может быть автопортрет художника 1440-х годов.



Шедевром рисунка тонкой кистью по тонированной бумаге в музее называют «Мужской портрет» Яна Госсарта, также на выставке будет работа «Два идущих крестьянина», которую на выставке 2010 года приписывали Питеру Брейгелю Старшему, а сейчас считают скорее качественной и близкой по времени копией с оригинала мастера. Авторство некоторых рисунков, которые вы увидите в Зимнем, исследователям ещё предстоит установить.



Ян Госсарт. «Мужской портрет». Около 1530 года. Государственный Эрмитаж Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться





Период, который охватывает новая выставка в Галерее графики, исторически достаточно короткий — это примерно полтора столетия между 1430-ми, когда Филипп Добрый объединил существовавшие на нидерландских землях феодальные владения под своей властью, до 1580-х, когда Старые Нидерланды распались на протестантский север и католический юг, и первый подарил нам Рембрандта и множество «малых голландцев», которых вы можете рассмотреть в Шатровом зале, а второй — Рубенса, Йорданса, Снейдерса (и Яна Фабра).



Возможность увидеть рисунки мастеров Старых Нидерландов — ценнейшая, это редкое и тонкое удовольствие (тем более если вспомнить, например, что после распродаж эрмитажных шедевров в советское время живописи Яна ван Эйка в музее не осталось совсем).

Выставка «Рисунки старонидерландской школы» пройдёт в Галерее графики Эрмитажа с 21 октября 2023-го по 28 января 2024 года. 12+

Анастасия Семенович

