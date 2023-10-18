Русский музей покажет работы Ивана Творожникова — мастера жанра, вышедшего из крепостных

Выставку в Садовом вестибюле Михайловского дворца составят более пятнадцати работ художника, почти неизвестного современной публике. В Русском музее хранится порядка шестидесяти работ Ивана Творожникова (живопись и графика), часть из этих работ музей покажет впервые.
Иван Творожников (1848–1919) происходил из крепостных крестьян Тверской губернии, окончив Академию художеств с большой и малой серебряными медалями, расписывал храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор. Написал два портрета Александра II, которые понравились императору. Затем, в 1880-е, уехал в родную деревню, где поставил в огороде шатёр и занимался живописью. Позже его пригласили преподавать в Академию художеств, затем Творожников стал профессором. Уже в 1917/18 годах участвовал в выставках Товарищества передвижных художественных выставок.
Художник происходил из крестьян и прославился жанрами, пониманием фактуры русской деревни. Работа «Бабушка и внучка» (1888), которая была крайне популярна на рубеже XIX–XX веков, закрепила его славу мастера жанра — вы сможете увидеть картину на выставке. Также вас ждут «Гармонистка» (1880-е), «Портрет девушки» (1880-е), «Железнодорожные рабочие» (1910-е), «Толпа» (
Выставка «Иван Творожников. К 175-летию со дня рождения» пройдёт в Садовом вестибюле Михайловского дворца с 20 октября по 18 декабря 2023 года. 0+