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    Русский музей покажет работы Ивана Творожникова — мастера жанра, вышедшего из крепостных

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    Выставку в Садовом вестибюле Михайловского дворца составят более пятнадцати работ художника, почти неизвестного современной публике. В Русском музее хранится порядка шестидесяти работ Ивана Творожникова (живопись и графика), часть из этих работ музей покажет впервые.

    Бабушка и внучка. 1888. ГРМ.
    Бабушка и внучка. 1888. ГРМ.Фото: ГРМ
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    Иван Творожников (1848–1919) происходил из крепостных крестьян Тверской губернии, окончив Академию художеств с большой и малой серебряными медалями, расписывал храм Христа Спасителя и Исаакиевский собор. Написал два портрета Александра II, которые понравились императору. Затем, в 1880-е, уехал в родную деревню, где поставил в огороде шатёр и занимался живописью. Позже его пригласили преподавать в Академию художеств, затем Творожников стал профессором. Уже в 1917/18 годах участвовал в выставках Товарищества передвижных художественных выставок.

    Художник происходил из крестьян и прославился жанрами, пониманием фактуры русской деревни. Работа «Бабушка и внучка» (1888), которая была крайне популярна на рубеже XIX–XX веков, закрепила его славу мастера жанра — вы сможете увидеть картину на выставке. Также вас ждут «Гармонистка» (1880-е), «Портрет девушки» (1880-е), «Железнодорожные рабочие» (1910-е), «Толпа» (1900-е). Творожников активно выставлялся, в 1897-м году его картины были крайне успешны на второй международной выставке в Венеции, их купило итальянское правительство. На выставке в Михайловском дворце вы увидите фотографии XIX века, сделанные с этих картин.

    Гармонистка. 1880-е гг. Холст, масло. ГРМ
    Гармонистка. 1880-е гг. Холст, масло. ГРМФото: ГРМ
    Портрет девушки. 1880-е гг. Холст, масло. ГРМ
    Портрет девушки. 1880-е гг. Холст, масло. ГРМФото: ГРМ
    Портрет Ивана Ивановича Творожникова. 1910. <nobr class="_">В. Е. Савинский</nobr>. Холст, масло. ГРМ
    Портрет Ивана Ивановича Творожникова. 1910. В. Е. Савинский. Холст, масло. ГРМФото: ГРМ
    Железнодорожные рабочие. Этюд к картине. Конец 1910-х. Холст на картоне, масло. ГРМ
    Железнодорожные рабочие. Этюд к картине. Конец 1910-х. Холст на картоне, масло. ГРМФото: ГРМ
    С картины И. И. Творожникова. По святым местам (1887). <nobr class="_">А. И. Творожников</nobr>. Бумага, ксилография. ГРМ
    С картины И. И. Творожникова. По святым местам (1887). А. И. Творожников. Бумага, ксилография. ГРМФото: ГРМ
    С картины И. И. Творожникова. Девочка (не ранее 1889). <nobr class="_">А. И. Творожников</nobr>. Бумага, ксилография. ГРМ
    С картины И. И. Творожникова. Девочка (не ранее 1889). А. И. Творожников. Бумага, ксилография. ГРМФото: ГРМ
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    Выставка «Иван Творожников. К 175-летию со дня рождения» пройдёт в Садовом вестибюле Михайловского дворца с 20 октября по 18 декабря 2023 года. 0+

    Бабушка и внучка. 1888. ГРМ.
    Бабушка и внучка. 1888. ГРМ.Фото: ГРМ

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