Музыкальный театр имени Шаляпина выпускает премьеру по Ремарку о потерянном поколении

19 и 20 октября в 19:00 Музыкальный театр имени Шаляпина на сцене Дворца искусств Ленинградской области (ДК имени Горького) представит премьеру мюзикла «Три товарища». В основе спектакля — одноименный роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка.



Фото: vk.com/musichall_spb Поделиться Поделиться





Жанр мюзикла может показаться неподходящим для трагичного, антивоенного романа Ремарка о молодых людях, прошедших сражения и до сих пор переживающих ночные кошмары и страшные воспоминания. Но те самые три товарища, главные герои книги — Роберт, Ленц и Кестер — живут в одну из самых музыкальных эпох истории, в «ревущие 20-е». Герои увлечены музыкой, выпивкой, танцами, гонками и выживают благодаря работе в автомастерской. Это и есть то самое «потерянное поколение» — так Гертруда Стайн назвала поколение людей, чью молодость навсегда была сломана окопами Первой мировой войны. Жизнь трех друзей как будто лишена смысла, и в это тягучее, однообразное, тревожное течение времени врывается очаровательная девушка Патриция.



Создатели спектакля увидели в тексте Ремарка прием контраста и сделали его основным в музыкальном решении спектакля, его сценографии, костюмах.



«Музыка, созданная для «Трех товарищей», доступна широкому слушателю, но для исполнения — очень сложная: в ней много джазовых сложных гармоний, вокальных ансамблей. При этом она очень танцевальная. И вот это главная сложность — органично соединить движение с музыкальной драматургией, с музыкальным текстом, чтобы все выглядело легко», — говорит режиссер спектакля, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Разенков.



Сценограф спектакля Елисей Шепелев также работает с яркими противоположными образами. Так, на проекции появится брутальный, кирпичный город, а символом Пат станет ветка весеннего дерева, усыпанная цветами, — будто из другого мира. Костюмы от Татьяны Ногиновой, достоверные с точки зрения истории моды, усиливают этот прием, погружая зрителя в черно-серый мир, антитезой которому является белый, чистый образ Пат.

В спектакле задействована труппа театра. Автор либретто постановки и стихов — писатель и сценарист Михаил Бартенев.



Произведения Ремарка не так часто ставятся на российской сцене. В Петербурге одним из самых известных примеров является спектакль «Три товарища» в театре «Суббота».

16+

Полина Никитина

