    Сейчас

    +4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +4˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 2

    1 м/с, сев

    755мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.35eur102.75

    Группа A’Studio приглашает петербуржцев танцевать под свои хиты

    649
    обсудить

    A’Studio всегда рядом с нами благодаря хитам «Также, как все» и «Улетаю» — это песни, которые многие из нас, скорее всего, никогда не слушали специально, но откуда-то знают наизусть. Услышать их вживую можно на сольном концерте группы, который состоится 20 октября в пространстве Vokzal 1853 (6+).

    Фото: vokzal1853.ru/
    ПоделитьсяПоделиться

    Страшно подумать, что A’Studio, группе, которая до сих пор на слуху, уже чуть больше 40 лет. Образованный в 1987 году коллектив много раз переживал смену состава, но Владимир Миклошич и Байгали Серкебаев, которые играют в A’Studio с момента основания группы, все еще у руля. Да и сама Кети Топурия, которая стала голосом группы в 2005 году, тоже может по праву считаться ветераном A’Studio. Тем более, что именно ее вокал звучит во всех самых народных шлягерах — уже упомянутых «Также, как все» и «Улетаю», а также «Сердцем к сердцу», «Мосты», «Еще люблю» и других.

    Сохранять актуальность и востребованность сквозь десятилетия — это настоящее мастерство, так что неудивительно, что на концерте встретятся те, кто открыл для себя A’Studio относительно недавно, и те, кто живет с этими песнями всю жизнь.

    Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

    Фото: vokzal1853.ru/

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close