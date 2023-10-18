Группа A’Studio приглашает петербуржцев танцевать под свои хиты

A’Studio всегда рядом с нами благодаря хитам «Также, как все» и «Улетаю» — это песни, которые многие из нас, скорее всего, никогда не слушали специально, но откуда-то знают наизусть. Услышать их вживую можно на сольном концерте группы, который состоится 20 октября в пространстве Vokzal 1853 (6+).

Страшно подумать, что A’Studio, группе, которая до сих пор на слуху, уже чуть больше 40 лет. Образованный в 1987 году коллектив много раз переживал смену состава, но Владимир Миклошич и Байгали Серкебаев, которые играют в A’Studio с момента основания группы, все еще у руля. Да и сама Кети Топурия, которая стала голосом группы в 2005 году, тоже может по праву считаться ветераном A’Studio. Тем более, что именно ее вокал звучит во всех самых народных шлягерах — уже упомянутых «Также, как все» и «Улетаю», а также «Сердцем к сердцу», «Мосты», «Еще люблю» и других.

