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    Музей городской скульптуры покажет резьбу по кости и другие работы ямальских художников

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    4 комментария

    В рамках проекта «СОтворение миров» вы увидите «легенды и мифы Седого Ямала»: композиции, объединившие реалистические изображения и символизм, быт и миф.

    Светлана Пташкина. Притяжение. 2020. Бумага, смешанная техника_resize.jpg
    Светлана Пташкина. Притяжение. 2020. Бумага, смешанная техника_resize.jpgФото: пресс-служба Музея городской скульптуры
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    Выставка в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры представит работы ямальских художников Кирилла Никифорова и Светланы Пташкиной. Никифоров — мастер резьбы по кости и дереву, вы увидите более тридцати его скульптурных композиций, посвящённых бытовой культуре и мифологии народов Ямала. Он работает с разными материалами: деревом, костью, металлом. Также на выставке будут тридцать графических работ Светланы Пташкиной на тему жизни северных народов и их верований. Пташкина работает в авторской печатной технике, вдохновляясь лаконичной геометрией и суровым колоритом Ямала.

    Художников объединяет любовь к мифологии и традициям коренных народов. Как говорят организаторы, в рамках совместной выставки скульптура и графика будут друг друга дополнять: лаконичные композиции и цвета, геометрия создадут ёмкий образ Севера.

    Кирилл Никифоров. В путь. 2023. Бивень и кость мамонта, лосинный рог, амарант, венге
    Кирилл Никифоров. В путь. 2023. Бивень и кость мамонта, лосинный рог, амарант, венгеФото: Музея городской скульптуры
    Светлана Пташкина. Диптих Любовь, лист 1. 2016. Бумага, карандаш, тушь
    Светлана Пташкина. Диптих Любовь, лист 1. 2016. Бумага, карандаш, тушьФото: Музея городской скульптуры
    Светлана Пташкина. Диптих Любовь, лист 2. 2016. Бумага, карандаш, тушь
    Светлана Пташкина. Диптих Любовь, лист 2. 2016. Бумага, карандаш, тушьФото: Музея городской скульптуры
    Светлана Пташкина. Колыбельная. 2020. Бумага, смешанная техника
    Светлана Пташкина. Колыбельная. 2020. Бумага, смешанная техникаФото: Музея городской скульптуры
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    Выставка работ Кирилла Никифорова и Светланы Пташкиной «СОтворение миров» пройдёт в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры с 21 октября по 22 ноября 2023. 6+

    Анастасия Семенович

    Светлана Пташкина. Притяжение. 2020. Бумага, смешанная техника_resize.jpg
    Светлана Пташкина. Притяжение. 2020. Бумага, смешанная техника_resize.jpgФото: пресс-служба Музея городской скульптуры

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    ЯмалСеверРезьба
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    Комментарии 4

    Гость19 Окт 2023 в 16:30
    Кстати, из Питера возможно сделать мировую выстовучную столицу
    +0−0
    triton197719 Окт 2023 в 14:10
    У Пташкиной достаточно любопытная "графика")
    +0−0
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