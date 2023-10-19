Музей городской скульптуры покажет резьбу по кости и другие работы ямальских художников

В рамках проекта «СОтворение миров» вы увидите «легенды и мифы Седого Ямала»: композиции, объединившие реалистические изображения и символизм, быт и миф.
Выставка в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры представит работы ямальских художников Кирилла Никифорова и Светланы Пташкиной. Никифоров — мастер резьбы по кости и дереву, вы увидите более тридцати его скульптурных композиций, посвящённых бытовой культуре и мифологии народов Ямала. Он работает с разными материалами: деревом, костью, металлом. Также на выставке будут тридцать графических работ Светланы Пташкиной на тему жизни северных народов и их верований. Пташкина работает в авторской печатной технике, вдохновляясь лаконичной геометрией и суровым колоритом Ямала.
Художников объединяет любовь к мифологии и традициям коренных народов. Как говорят организаторы, в рамках совместной выставки скульптура и графика будут друг друга дополнять: лаконичные композиции и цвета, геометрия создадут ёмкий образ Севера.
Выставка работ Кирилла Никифорова и Светланы Пташкиной «СОтворение миров» пройдёт в Новом выставочном зале Музея городской скульптуры с 21 октября по 22 ноября 2023. 6+
Анастасия Семенович