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    Матвиенко: сенаторы поддержат решение Госдумы увеличить призывной возраст с 18 до 30 лет

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    Сенаторы Совета Федерации поддержат закон о повышении призывного возраста, если он будет принят депутатами Госдумы, заявила 25 июля спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

    По словам политика, сенаторы поддержат закон о призыве «вот в таком формате», в каком его примет Госдума. При этом Матвиенко напомнила, что каждый сенатор голосует по своему усмотрению, после консультации с регионом.

    Также спикер заявила, что причин для общественного резонанса в связи с расширением призывного возраста нет. Она уточнила, что сам срок службы не меняется, расширяется только возраст, когда гражданин может исполнить свой гражданский долг в соответствии с Конституцией.

    Ранее ряд сенаторов высказались против предлагаемого увеличения призывного возраста, породив таким образом заочную дискуссию между Советом Федерации и Госдумой.

    21 июля депутат думского комитета по обороне Андрей Картаполов объявил, что инициатива министра обороны Сергея Шойгу будет скорректирована. Вместо повышения призывного возраста с 18 до 21 года для нижней планки и с 27 до 30 лет — для верхней депутаты решили оставить минимальный призывной возраст и продлить возраст призыва на три года. Таким образом, в России призывной возраст может составить с 18 до 30 лет.

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