Матвиенко: сенаторы поддержат решение Госдумы увеличить призывной возраст с 18 до 30 лет

Сенаторы Совета Федерации поддержат закон о повышении призывного возраста, если он будет принят депутатами Госдумы, заявила 25 июля спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

По словам политика, сенаторы поддержат закон о призыве «вот в таком формате», в каком его примет Госдума. При этом Матвиенко напомнила, что каждый сенатор голосует по своему усмотрению, после консультации с регионом.



Также спикер заявила, что причин для общественного резонанса в связи с расширением призывного возраста нет. Она уточнила, что сам срок службы не меняется, расширяется только возраст, когда гражданин может исполнить свой гражданский долг в соответствии с Конституцией.