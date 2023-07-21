    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    752мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd90.38eur100.66

    Клишас: «21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу». Дискуссия между Думой и Совфедом продолжается

    1147
    17 комментариев

    Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предельно четко обозначил свою позицию в публичной полемике вокруг изменения призывного возраста в России.

    «Полностью согласен с коллегой сенатором, Героем России Виктором Бондаревым. Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу», — написал Клишас в своем телеграм-канале 21 июля.

    Напомним, «Фонтатка» рассказывала о дискуссии вокруг изменения призывного возраста. В пятницу глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Госдума отказалась повышать минимальный призывной возраст с 18 до 21 года, хотя об этом многократно заявлялось ранее. При этом верхний предел все-таки планируется увеличить с 27 до 30 лет. В интервью «Фонтанке» Картаполов пояснил, что убрать эту инициативу депутатов «просил народ», а именно — 18-летние парни. Полностью интервью Картаполова читайте здесь.

    А вот глава оборонного комитета верхней палаты парламента РФ Виктор Бондарев заявил, что сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет, но только с поправкой, что нижняя планка также будет увеличена до 21 года.

    И добавил, что одобренная Думой ко второму чтению поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поступала и членами комитета не обсуждалась.

    Бондарев указал, что в законе важно четко закрепить то, о чем говорили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет, сказал он и подчеркнул, что право поступать на военную службу с 18 лет должно осуществляться только по письменному обращению гражданина и быть, скорее, исключением из правил.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Призывной возрастАндрей КлишасАндрей Картаполов
    ЛАЙК0
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 17

    AndrewBarsik22 Июл 2023 в 00:40
    Дешёвый спектакль - хотят убедить нас, что парламент действительно работает и что верхняя палата исправляет ошибки нижней. Не верю в этот жалкий балаган.
    +0−0
    Свободу Лёхе!22 Июл 2023 в 00:34
    Плюрализм изображают.., затем скажут: было много мнений, мы их все учли и.. - приняли правильное решение! Ходили уже в такой цирк на это представление..) С зарплатой в 500 000 рублей, пусть новенькое представление дают, иначе.. - публика не будет изумлённой!..)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    17
    close