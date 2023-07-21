Клишас: «21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу». Дискуссия между Думой и Совфедом продолжается

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предельно четко обозначил свою позицию в публичной полемике вокруг изменения призывного возраста в России.



«Полностью согласен с коллегой сенатором, Героем России Виктором Бондаревым. Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу», — написал Клишас в своем телеграм-канале 21 июля.

