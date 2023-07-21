Клишас: «21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу». Дискуссия между Думой и Совфедом продолжается

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас предельно четко обозначил свою позицию в публичной полемике вокруг изменения призывного возраста в России.
«Полностью согласен с коллегой сенатором, Героем России Виктором Бондаревым. Общее правило —
Напомним, «Фонтатка» рассказывала о дискуссии вокруг изменения призывного возраста. В пятницу глава думского комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что Госдума отказалась повышать минимальный призывной возраст с 18 до
А вот глава оборонного комитета верхней палаты парламента РФ Виктор Бондарев заявил, что сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста до
И добавил, что одобренная Думой ко второму чтению поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне
Бондарев указал, что в законе важно четко закрепить то, о чем говорили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Нижняя граница призывного возраста должна составлять