«Так захотел народ». Генерал-депутат Картаполов — о том, почему армии все-таки нужны «сосунки»

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Бывший замминистра обороны, глава оборонного комитета Госдумы, соавтор законопроекта о повышении призывного возраста Андрей Картаполов на протяжении полугода рассказывал, почему в вооруженных силах России должны служить состоявшиеся в профессии и получившие жизненный опыт мужчины. Рассказывал обстоятельно, подробно и, вероятно, многих даже убедил, что нечего делать в армии «вчерашним школьникам, не видевшим ничего, кроме мамы, папы и большой соски». И когда военная служба с 21 года стала уже казаться благом, генерал-полковник Картаполов развернул орудия ровно на 180 градусов. «Фонтанка» попыталась понять — почему.



— Я думала, что Госдума уже не в состоянии меня удивить, а нет, умеете еще. Очень внезапная информация о поправке ко второму чтению закона о предельном возрасте призыва на военную службу.

— Смотрите, у нас было очень много обращений — от родителей, от ребят — что нецелесообразно убрать нижнюю границу. Очень многим удобно пойти в армию в 18 лет, отслужить и потом уже заниматься своими делами. Поэтому мы не могли не отреагировать на эти обращения.

— Много обращений — это сколько? Десять, сто, тысяча, миллион?



— Там тысяча обращений, конечно.

— И куда они поступали?

— К нам, к депутатам.

— Где-то эти обращения можно увидеть [в открытом доступе]?

— Ну слушайте. Это наши внутренние документы, мы не можем их выкладывать на всеобщее обозрение. Люди обращаются к конкретному депутату, к одному, другому, и сейчас взять их и обнародовать — это неправильно. Тогда люди перестанут обращаться. У каждого свои проблемы, свои вопросы.

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— Допустим. На протяжении многих лет другие люди писали обращения, подписывали петиции с требованием отменить призывную армию и оставить только службу по контракту. Почему ни разу Госдума не предпринимала попыток услышать этих людей?

— К нам такие обращения не поступали. А те, кто пишет такие обращения, по моему мнению, это те, кто льет воду на мельницу наших оппонентов, которые никак не заботятся об обороноспособности нашего государства. Контрактная армия хороша для выполнения ограниченных задач. При крупномасштабном конфликте без мобилизационного резерва никак не обойтись. А если армия будет только контрактная, то откуда же будет браться мобилизационный резерв?



— Если мы принимаем за основу, что оставить нижний порог вас попросили 18-летние, то возникает вопрос: а стоит ли учитывать желание и мнение «паренька, который закончил 11 классов, который, кроме мамы с папой и большой соски, в жизни ничего не видел»?

— А разве это не гражданин Российской Федерации и не человек, чтобы его мнение не учитывать? Его мнение такое же важное, как и мнение других. В том числе и тех, кто в свое время ратовал за отмену призыва.

— Буквально полгода назад вы сами же мне говорили, что единственный смысл этого закона в том, чтобы, я продолжаю вас цитировать, «в армию шли взрослые люди, которые давно закончили школу, получили профессию и жизненный опыт, стали самостоятельными».



— Ну так они и пойдут. Эти поправки никоим образом не препятствуют тому, чтобы в армию шли взрослые люди с жизненным опытом. Но при этом остается возможность пойти служить и вчерашним школьникам, которые очень этого хотят. Почему мы должны ограничивать их в правах?

— Так это по желанию с 18 лет или все тотально с 18 лет? Очень важный момент, так как не все хотят идти в армию после школы.

— Ну смотрите. Во-первых, у нас призыв ограничен. Вот направили в весенний призыв эти 147 тысяч, никто больше набирать не собирается. Год отслужат, и они все вернутся в народное хозяйство. Кстати, все, кто был призван год назад, они все до единого вернулись и пошли заниматься своими делами. (Официальная статистика о состоянии преступности и смертности в армии больше не публикуется, проверить слова о здравии всех до единого призванных весной 2022 года не представляется возможным. — Прим. ред.) Поэтому ничего не случилось, поводов для конспирологических беспокойств нет.

— Поводы для конспирологии все же есть. Изначально сказали, что призывной возраст повысят до 30 лет, а в качестве уступки, бонуса, сказали, что не с 18, а с 21. И теперь проходит время и выясняется, что бонусов не будет. Будет просто повышение до 30 лет.

— Смотрите. Был один вариант… потом другой вариант… И сейчас мы с коллегами-депутатами, учитывая мнение народа, учитывая многочисленные обращения, пришли к выводу, что лучше сделаем так.

— (пауза) И вы сами противоречий в этом не видите?

— Я не вижу противоречия. Я вижу пользу для страны.

— Стоит ли ожидать в ближайшие кампании увеличение плана, количества призываемых на военную службу?

— Никоим образом. Абсолютно нет.

— А если народ попросит?

— Если народ попросит, то мы подумаем, но на сегодня такой необходимости нет совсем.

— А если народ попросит до двух лет увеличить военную службу по призыву?



— Я сегодня коллегам вашим уже рассказывал, что это бессмысленно. Потому что у нас подготовка полугодичная. За полгода выпускник осваивает воинско-учетную специальность, а затем полгода он совершенствуется в ее применении и оттачивает свои навыки. Второй год службы ничего не даст этому солдату, кроме бессмысленного времяпрепровождения в армии. Он не получит новых навыков, ничего не приобретет. Это бессмысленно с любой точки зрения: экономической, политической, социальной, нравственной в конце концов.

— У вас есть информация, как продвигается создание Реестра воинского учета? Получается к осени его запустить?

— Да, там идет плановая работа. Я уверен, что с 1 октября он заработает.

— А не раньше? Хотя бы в тестовом режиме.

— В тестовом режиме отдельных функций, может, и начнется апробация. Но это никак не отразится на призыве. И даже те поправки, которые мы сейчас обсуждаем и будем предлагать депутатам Госдумы на рассмотрение, они только с 1 января 2024 года [вступят в силу]. А осенний призыв пройдет по существующим правилам и нормам. Никаких поводов для беспокойства нету.



— Закон будет иметь обратную силу? Коснется ли он тех, кому исполнилось 27 лет и кто не отслужил, потому что уклонялся?



— Нет-нет-нет. Закон обратной силы иметь не будет. Если только сам он не захочет, никто насильно приводить его не будет. Даже если человеку исполнится 27 лет 31 декабря 2023 года, никто его не будет включать для призыва как 28-летнего в 2024 году.

— А если 26 [лет исполнится], то у него еще в запасе целых четыре года.

— Если 26, то все впереди, да.



PS: Текст поправок ко второму чтению пока еще не размещен на сайте Госдумы, с конкретными формулировками ознакомиться невозможно. Дата рассмотрения не назначена. Однако предполагается, что закон примут до конца текущей сессии. У депутатов есть еще вся следующая неделя для активной работы (с 24 по 27 июля), а затем после недели работы в регионах они уйдут на каникулы до середины сентября.



Беседовала Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»

