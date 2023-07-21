От «большой соски» до «сами хотят». Как менялась позиция властей о необходимости служить с 18 лет

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В марте депутаты предложили повысить верхний порог призывного возраста с 27 до 30 лет сразу, а нижний повышать поэтапно. Таким образом, в 2024 году призывать должны были с 19 до 30 лет, в 2025-м — с 20 до 30, в 2026-м — с 21 года. При этом желающие могли бы пройти срочную службу с 18 лет, если подадут соответствующее заявление.



Кроме того, отслужить смогли бы мужчины в возрасте с 27 до 30 лет, если ранее они не проходили военную службу, «не имея на то законных оснований». Для этого им также необходимо было бы обратиться с заявлением в военкомат.



Но все изменилось 21 июля, когда нижний предел оставили прежним — возраст 18 лет. Хотя заявлялось о том, чтобы убрать из армии вчерашних школьников.

Предвестником этой истории стало заявление военного комиссара Дмитрова, Дубны и Талдома Михаила Фотина, который неожиданно выступил с заявлением, что призванные весной 2023 года солдаты срочной службы якобы будут служить полтора года, а с осени 2023 года — уже по 2 года.



«Что касается изменений в призыве в будущем, то есть информация официальная от военного комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить 1,5 года. А призванные осенью 2023 года — будут служить уже два года. Это, я считаю, вполне логично. В связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО и соответственно будет необходимо формировать воинские соединения и воинские части, комплектовать их не только военнослужащими по контракту, но и военнослужащими по призыву», — заявил Фотин в эфире «Дмитров ТВ». Сюжет был опубликован 16 декабря 2022-го.



На следующий день Минобороны опровергло планы увеличивать срок военной службы, но спустя неделю министр обороны Шойгу предложил расширить призывной возраст.



21 декабря 2022 года. Министр обороны Сергей Шойгу:

«Приоритетные задачи на 2023 год <...>: При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу».



22 декабря депутат Андрей Картаполов объясняет «Фонтанке»: «Если сейчас в армию приходит паренёк, который закончил 11 классов, который, кроме мамы с папой и большой соски, в жизни ничего не видел, то теперь в армию пойдёт взрослый человек, который давно закончил школу, получил профессию и жизненный опыт, стал самостоятельным. Кроме того, у него уже, скорее всего, будет профессия и, значит, его будет проще определить в армии по военной специальности. Ведь многие специальности, что на гражданке, что в армии, сопоставимы. Гораздо проще разговаривать с человеком, который уже что-то умеет. Вот единственный смысл всего этого мероприятия».



11 января 2023 года. Андрей Картаполов о наборе 30-летних призывников весной 2023 года.

«До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием. Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет»,— сказал Андрей Картаполов «Парламентской газете».





12 января 2023 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков об аргументации повышения призывного возраста:

«Аргументация должна быть представлена Минобороны. Это исключительно прерогатива Минобороны. Концептуально идея, действительно, была поддержана главой государства, но детали, оформление — в качестве первоисточника следует воспринимать информацию от Министерства обороны».



21 января 2023 года. Андрей Картаполов о том, что число призывников не вырастет из-за повышения призывного возраста.

«У нас количество призывников уменьшается с каждым годом. И их количество не будет увеличено. Сколько их призывали, столько и будут призывать — порядка 200 тысяч человек»,— сказал Картаполов в эфире телеканала РБК.



Картаполов заявил, что численность срочников в России постоянно стремится к уменьшению. Он заверил, что их число в процентном соотношении будет уменьшаться, если контрактников будет становиться больше. В апреле стал известен план набора на весеннюю кампанию, и выяснилось, что число призываемых увеличилось ощутимо (по сравнению с последними годами).

13 марта 2023 года. В Госдуму вносят законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы, чтобы молодые люди смогли гарантированно получить образование.

«В целях гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет)», — говорится в пояснительной записке депутатов Государственной думы А. В. Картаполова, А. Л. Красова и Ю. Н. Швыткина.



«При этом реализация данного предложения позволит: исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу (в период учебного процесса граждане прибывают в военные комиссариаты, как правило, не менее двух раз (для получения направления на диагностические исследования, а затем на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии)», — было сказано в тексте документа.

21 июля 2023 года. Андрей Картаполов заявил, что призывной возраст расширят с 18 до 30 лет.

«Главная поправка, что верхний предел [призывного возраста] — это 30 лет, а нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хотят пойти и служить именно в 18 лет. Такая возможность им сейчас предоставляется», — сообщил журналистам Андрей Картаполов, уточнив, что комитет Госдумы по обороне поддержал соответствующую поправку ко второму чтению проекта.



21 июля 2023 года. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, о том, чтобы увеличить диапазон и нижнюю планку не поднимать.



«Давайте на этой стадии обращать вопросы в Госдуму и Минобороны. Здесь самое главное и основополагающее — точка зрения Минобороны. В настоящий момент я ничего не могу сказать по этой теме. Ведется дискуссия в Госдуме», — заявил Дмитрий Песков.