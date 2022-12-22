Глава комитета Думы по обороне раскрыл, когда и зачем могут увеличить призывной возраст до 30 лет

Поправки к Закону «О воинской обязанности и военной службе» могут быть приняты весной 2023 года и вступить в силу следующей осенью. То есть молодых мужчин в возрасте от 27 до 30 лет смогут призывать на срочную службу уже через одну кампанию. Об этом в разговоре с «Фонтанкой» заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По словам депутата, сейчас в армию призывают по 240 тысяч человек: 120 тысяч весной и 120 тысяч осенью. Он отметил, что в этом плане ничего не изменится. Вопрос лишь в том, что теперь будут служить взрослые и более опытные молодые люди.



«Если сейчас в армию приходит паренёк, который закончил 11 классов, который, кроме мамы с папой и большой соски, в жизни ничего не видел, то теперь в армию пойдёт взрослый человек, который давно закончил школу, получил профессию и жизненный опыт, стал самостоятельным. Кроме того, у него уже, скорее всего, будет профессия и, значит, его будет проще определить в армии по военной специальности. Ведь многие специальности, что на гражданке, что в армии, сопоставимы. Гораздо проще разговаривать с человеком, который уже что-то умеет. Вот единственный смысл всего этого мероприятия», — сказал Картаполов.

