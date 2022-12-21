Шойгу предложил повысить предельный возраст призыва в армию до 30 лет

Возраст призыва в российскую армию могут увеличить с 18 лет до 21 года. А предельный возраст призыва — с 27 до 30 лет. Об этом 21 декабря сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе выступления на заседании коллегии ведомства.



«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванными с первого дня прихода на службу», — сказал Сергей Шойгу.



Он отметил, что эти меры, среди которых создание группировки войск на Северо-Западе России, являются ответом на стремление НАТО принять в свои ряды Швецию и Финляндию.