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    Путин согласился с предложениями Шойгу по укреплению армии

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    Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения министра обороны Сергея Шойгу об изменениях в армии. Глава государства ждет доклада после обсуждения выдвинутых инициатив на коллегии Минобороны.

    «Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждения на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами тоже об этом подробно поговорим», – сказал он после доклада главы Минобороны на заседании коллегии ведомства.

    Министр в ходе своего выступления предложил ряд мер по укреплению безопасности России на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи границ РФ. Среди инициатив – увеличение возраста призыва в армию с 18 до 21 года, а предельного призывного возраста – с 27 до 30 лет. Также Шойгу считает необходимым создать группировку войск на северо-западе России, продолжить совершенствование состава и структуры видов ВС РФ, довести численность Вооруженных Сил до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек.

    О том, что еще говорили Путин и Шойгу на заседании, – смотрите в нашей трансляции.

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