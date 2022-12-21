Путин согласился с предложениями Шойгу по укреплению армии

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения министра обороны Сергея Шойгу об изменениях в армии. Глава государства ждет доклада после обсуждения выдвинутых инициатив на коллегии Минобороны.



«Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений вооруженных сил. После обсуждения на коллегии прошу вас доложить, и мы с вами тоже об этом подробно поговорим», – сказал он после доклада главы Минобороны на заседании коллегии ведомства.



Министр в ходе своего выступления предложил ряд мер по укреплению безопасности России на фоне стремления НАТО нарастить военный потенциал вблизи границ РФ. Среди инициатив – увеличение возраста призыва в армию с 18 до 21 года, а предельного призывного возраста – с 27 до 30 лет. Также Шойгу считает необходимым создать группировку войск на северо-западе России, продолжить совершенствование состава и структуры видов ВС РФ, довести численность Вооруженных Сил до 1,5 млн человек, в том числе военнослужащих по контракту – до 695 тысяч человек.