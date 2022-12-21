Путин собирает расширенное заседание коллегии Минобороны: онлайн-трансляция

Кстати, Дмитрий Песков сегодня официально объявил, что ждать послания Владимира Путина Федеральному собранию в этом году не стоит — президент огласит его после Нового года.

— До нового года, разумеется, президент не будет оглашать послание, — заявил Песков. — График идет напряженный. Географически это произойдет уже в следующем году. По срокам мы будем ориентировать, будем уточнять.