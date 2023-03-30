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    Указ о весеннем призыве в 2023 году — полный текст. Призовут больше, чем обычно

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    2 комментария

    Президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Планируется призвать 147 000 человек. В прошлом году на весенний призыв была поставлена задача по призыву 134 500 человек.

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    В этом году действуют прежние правила призыва россиян на военную службу — молодые люди возрастом от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе. Планы по весеннему призыву выше ставились только 2016 году, тогда планировалась призвать 155 тысяч человек. В последующие годы плановые показатели весеннего призыва были ниже.

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    Комментарии 2

    Заливщик голосовых планок30 Мар 2023 в 20:04
    А каг-жэ "демографическая яма 90-х годов", о которой так много рассказывали в разрезе "улучшения пенсионной системы"?
    +0−0
    Гость30 Мар 2023 в 19:58
    А там не написано чем будут воевать эти 150 тысяч? Винтовками Мосина на танках Т-52?
    +0−0
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