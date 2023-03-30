Указ о весеннем призыве в 2023 году — полный текст. Призовут больше, чем обычно

Президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации. Планируется призвать 147 000 человек. В прошлом году на весенний призыв была поставлена задача по призыву 134 500 человек.
В этом году действуют прежние правила призыва россиян на военную службу — молодые люди возрастом от 18 до 27 лет, не прибывающих в запасе. Планы по весеннему призыву выше ставились только 2016 году, тогда планировалась призвать 155 тысяч человек. В последующие годы плановые показатели весеннего призыва были ниже.