В Совфеде готовы рассмотреть закон о повышении призывного возраста, но с учетом нижней планки в 21 год

Сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет, но только с поправкой, что нижняя планка также будет увеличена до 21 года. Об этом 21 июля заявил РИА Новости глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.
По его словам, если Госдума рассмотрит законопроект до 27 июля, то в Совфеде его могут рассмотреть уже на пленарном заседании 28 июля. Однако, отметил Бондарев, одобренная ко второму чтению поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поступала и членами комитета не обсуждалась.
Бондарев указал, что в законе важно четко закрепить то, о чем говорили президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу. Нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет, сказал он и подчеркнул, что право поступать на военную службу с 18 лет должно осуществляться только по письменному обращению гражданина и быть, скорее, исключением из правил. Иначе, указал Бондарев, при сохранении нижней планки стоит оставить прежней и верхнюю, чтобы не нарушать пропорции и искусственно не пролонгировать призывной возраст.
В декабре 2023 года министр обороны Сергей Шойгу объявил о поэтапном повышении призывного возраста в России с 18 лет до 21 года для нижней планки и с 27 до 30 лет — для верхней. Таким образом, возраст призыва предлагалось сдвинуть, призывая в армию более взрослых юношей.
В марте 2023 года был внесен соответствующий законопроект. В пояснительной записке проекта, соавтором которого является глава думского комитета по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов, говорится (документ все еще размещен в базе Думы), что нижняя планка сдвигается ради того, чтобы вчерашние школьники могли спокойно получить образование. В свою очередь в армию могли бы призывать уже людей с профессией и жизненным опытом.
21 июля Картаполов заявил, что Госдума отказалась повышать призывной возраст с 18 до 21 года. В интервью «Фонтанке» он пояснил, что убрать эту инициативу депутатов «просил народ», а именно — 18-летние парни.
Интервью Андрея Картаполова читайте здесь.