В Совфеде готовы рассмотреть закон о повышении призывного возраста, но с учетом нижней планки в 21 год

Сенаторы готовы вслед за Госдумой рассмотреть законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет, но только с поправкой, что нижняя планка также будет увеличена до 21 года. Об этом 21 июля заявил РИА Новости глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.



По его словам, если Госдума рассмотрит законопроект до 27 июля, то в Совфеде его могут рассмотреть уже на пленарном заседании 28 июля. Однако, отметил Бондарев, одобренная ко второму чтению поправка о сохранении нижней границы призывного возраста на уровне 18 лет в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поступала и членами комитета не обсуждалась.

