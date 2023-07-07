Куда пойти 7–9 июля: Фестиваль цветов, хосты в Ботсаду, рок в Гатчине и другие опен-эйры

Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В этот уик-энд слушаем музыку под открытым небом, заглядываем на новые выставки в Русский музей и арт-пространства и не ленимся доехать до Кронштадта ради большого летнего фестиваля цветов.

Актуальное

Ботсад влюбляет в хосты

С 8 по 23 июля, 0+

С наступлением июля в Зелёном домике в Ботаническом саду Петра Великого пышное разноцветье пионов сменилось спокойными переливами зелени хост. На новой экспозиции представлено больше 300 сортов этих многолетних травянистых растений из Азии, а 50 из них показывают посетителям впервые. Среди экспонатов — самая маленькая хоста в мире и одна из самых больших.



Open-air фестиваль — в Ботаническом До 16 июля, 0+

В Ботаническом саду на выходных пройдет еще одно яркое событие — музыкальный опен-эйр фестиваль «Summer Music Park». В субботу в 20.00 его откроет пианист Борис Березовский. Он исполнит программу с произведениями Бетховена, Шумана, Прокофьева. В воскресенье в 20.00 «хендмейд»-команда разных, но абсолютно сыгранных музыкантов — Камерный оркестр Дивертисмент — под руководством заслуженного артиста России скрипача Ильи Иоффа исполнит «Времена Года» Вивальди и Пьяццоллы.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Цветы и вальс — на Острове Фортов 8–9 июля, 12+

Флористическое шоу, большой гала-концерт, демонстрации ярких букетов и выставка цветочных арт-объектов — всё это в программе Фестиваля цветов, который в этом году проходит на Острове Фортов в Кронштадте. Все яркие композиции из растений так или иначе связаны с Петербургом и его историей — флористы создадут из цветов петербургские достопримечательности и покажут свои ассоциации к ним. А в воскресенье посреди инсталляций будут танцевать артисты в костюмах императорской поры: эта акция — часть «Кронштадтского бала», который будет идти параллельно с фестивалем цветов. Вход на оба мероприятия — свободный.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Волны музыки — на Ленфильме До 31 августа, 12+

Ленфильм приглашает на выставку-прогулку к 100-летию со дня рождения советского композитора Исаака Шварца. Экспозиция называется «По волнам музыки» и, следуя заданному направлению, пришедшие словно бы оказываются на палубе прогулочного кораблика. Морская атрибутика родилась из понимания, что и большинство посетителей, и сам композитор — жители портового города, а значит «чувствуют» его во многом схоже. Шварц создал музыку к ста двадцати фильмам и тридцати пяти театральным спектаклям, писал симфонические произведения, два балета, два квартета, скрипичный концерт, кантаты, романсы. В списке его работ не только классика Ленфильма «Белое солнце пустыни», «Дикая собака Динго», «Звезда пленительного счастья», но и фильм «Дерсу Узала» Акиры Куросавы.



Фото: из архива «Ленфильма» Поделиться Поделиться





Лучшие танцовщики — на большом гала 7 и 8 июля, 19.00, 12+

На основной сцене Александринского театра — гала-концерт звёзд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать», работающего с сиротами-выпускниками детских домов, у которых появились свои дети, но нет жилья. На сцену выйдут народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов, звёзды балета и оперы Фарух Рузиматов, Юлия Махалина, Виктория Терешкина, Евгений Кунгуров примы, премьеры и солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров Андрей Ермаков, Оксана Скорик, Елизавета Кокорева и другие. Программа состоит из отрывков опер и балетов «Мадам Баттерфляй», «Сицилийская вечерня», «Лебединое озеро», «Пламя Парижа», «Дон Кихот».



В музеях

Искусство заманит в глубины цифры До 8 сентября, 12+

В музее советских игровых автоматов открывается выставка «Escape, путешествие в сердце цифровых культур». Кураторы предлагают «посмотреть критическим взглядом на цифровой мир», погрузиться в историю интернета, больших данных и контроля над ними, узнать про кибернаблюдение. Цифровая культура будет показана глазами людей, которые постоянно, буквально с первых дней, участвуют в её развитии — это и художники, и киберактивисты, и режиссёры. Арт-проект инициировали сотрудники Французского института.



Art & Science проводит прямую к нейроэстетике До 16 июля, 16+

В пространство AIR стоит зайти ради «Непараллельных прямых» — выставки, на которой представлены работы первого курса магистратуры Art & Science ИТМО. Название подчеркивает основную идею проекта — симбиоз искусства, науки и технологий. На шоукейс представлено больше 20 инсталляций на грани жанра, каждая из которых предлагает погрузиться в пространство искусственного мифа и нейроэстетики, научиться управлять временем или оценить привлекательность бессмертия.



Мир «за плоскостью» появился в «Борее» До 29 июля, 18+

Арт-центр «Борей» выставляет работы художника Сергея Дергуна из серии «За плоскостью». Автор стремится всё больше использовать пастель и миксовать художественные приёмы: играть с контрастными цветами, перекрывать формы, изображать отверстия. В результате получается живое насыщенное пространство, олицетворяющее целый мир.

Тибетская жизнь сияет в Мраморном До 13 августа, 16+

«Сияние Тибета» в Мраморном дворце Русского музея показывает один из классиков современной китайской живописи Хань Юйчэнь. Основой выставки стали 30 полотен, написанных им во время путешествий по Тибету и жизни с местными. Именно рутиной — от работы в овчарне до перемолки злаков и разговоров со стариками-кочевниками и монахами — вдохновлялся художник и отмечал на картинах детали такой жизни. Как отмечают кураторы, творчество Юйчэня близко к традиции и технике русской реалистической картины, но при это самодостаточно.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Путь любви — на «Love&Noise» До 24 сентября, 6+

Вопросы любви, её трансформации и воскрешения стали центральными на проекте «Love&Noise» . В шести инсталляциях раскрываются разные аспекты чувства: например, в зоне «Монумент» зритель встретиться с любовью как с чем-то «большим и непонятным», что «надувается, сдувается, оседает на пол», перейдя в «Шаги», а потом к «Стене» — почувствует нечто, что ещё не случилось, преодолеет преграды. Проект «Севкабель Порт» создавал совместно со студией dreamlaser.



«Love&Noise» Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В театре

Сказку о золотой рыбке расскажут в красках 9 июля, 11.00, 6+

Яркую сценическую интерпретацию «Сказки о рыбаке и рыбке» по сюжету Пушкина в этот уик-энд маленьким зрителям показывают на сцене театра «Легенда». Должно быть интересно не только детям: взрослых наверняка удивит новая сценография и нестандартное музыкальное решение — притчу обрамили музыкой корейских композиторов.

Театр Эйфмана покажет свою «Чайку» 9 июля, 20.00, 18+

На сцене Александринского театра Театр балета Бориса Эйфмана показывает свои лучшие постановки. Одна из знаковых — премьера 2022 года «Чайка. Балетная история» по пьесе Чехова. Привычные герои меняют облик. «Действие в нашем спектакле перенесено из усадьбы в репетиционный зал, где экспериментатор Треплев, одержимый поиском новых танцевальных форм, противостоит успешному хореографу Тригорину, ставящему свою версию «Лебединого озера», а юная артистка Заречная соперничает с властной примой Аркадиной» — рассказывает о постановке Эйфман.



«Евгений Онегин» Фото: Майкл Кури, фото предоставлено Театром балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться





В Мариинском — дни «Брасса Белых ночей» До 10 июля, 0+

В субботу в Мариинском театре — променад ансамблей тромбонистов и валторнистов и выступление коллектива Мариинский Брасс. Исполнители на сцене Концертного зала собрались в дни фестиваля «Брасс Белых ночей». В 17.00 начнут играть увертюры и прелюдии к известным операм. Музыканты продолжат выступать 9 и 10 июля, в программе — Пьяццолла, Тартини, Бах, глиэр и многие другие.

Послушать музыку

Звучание духовых в Петергофе повсюду 8 июля, 0+

В Нижнем парке Петергофа в эти выходные звучат композиции в исполнении духовых оркестров. Среди участников — Центральный оркестр Министерства обороны Российской Федерации и Преображенский духовой оркестр. Их поддержит детский оркестр. В музее-заповеднике коллективы исполнят марш Лейб-гвардии Преображенского полка, классические произведения эпохи барокко.



Русский рок звучит в Гатчине 8 и 9 июля, 0+

В парке Гатчинского дворца впервые проходит «Русский рок в Гатчине». Организаторы выстроили несколько сцен, выступать на которых собрались «Скворцы Степанова», «Площадь Восстания», «ПилОт», «Разные люди» и другие известные коллективы. Ведущим шоу на главной сцене — у Амфитеатра — стал поэт, шоумен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша. К слову, именно там во второй день на время праздника будут выставлены работы художников группы «Митьки», написанные ими прямо в музее-заповеднике, а также фотовыставка «Русский Рок жив!». Детей развлекут актёры театра «ВАМПУКА». Они подготовили музыкальный спектакль «Братцы Блюз», герои которого — Лис и Кролик из сказок Джоэля Харриса — отлично обращаются с музыкальными инструментами. Играют на барабанах и стиральной доске.



Фото: предоставлено ГМЗ «Гатчина» Поделиться Поделиться





Uma2rman покажет, как ловить кайф от лета 9 июля. 19.00, 16+

Большой летний концерт в Петербурге дают Uma2rman. Поклонников собирают на берегу Финского залива в пространстве «Флагшток», чтобы исполнить главные хиты. Братья Кристовские и команда подготовили для концерта специальный трек-лист, «который точно захочется поставить на повтор».

На экране

Ребёнок станет новым супергероем С 6 июля, 6+

В прокат вышла анимационная сказка «Чарли и фантастическая четверка». от режиссера и автора комиксов Шона Патрика О’Рейли. По сюжету, Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, при помощи волшебства попадает в другой мир, где команда супергероев должна сразиться с темным магом и защитить древо жизни. Именно главный герой был избран, чтобы помочь супергероям спасти мир.



Автор: youtube.com/ExponentaFilm

Поиски снежного барса — прямиком с Каннского фестиваля С 6 июля, 12+

Документальная лента француженки Мари Амиге «В поисках снежного барса» была показана на Каннском кинофестивале. Музыку для картины написали знаменитые музыканты Ник Кейв и Уоррен Эллис. Съемочная группа работала в Восточном Тибете и искала снежного барса — зверя, который крайне редко попадается в объектив кинокамер.

Бен Аффлек — в битве экстрасенсов С 6 июля, 12+



В кино — премьера нового триллера Роберта Родригеса «Гипнотик» с Беном Аффлеком в главной роли. Его персонаж — детектив, у которого в одночасье пропадает дочь. Тут же выясняется, что это произошло не случайно: служащий попал в гущу борьбы между «гипнотиками»: мощными телепатами на службе правительства.



Фото: centpart.ru Поделиться Поделиться





Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

