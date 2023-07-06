На фестивале «Русский рок в Гатчине» выступят «Пилот», «Ангел НеБес» и «Разные люди»

Новый фестиваль появился на досуговой карте петербуржцев — музей-заповедник «Гатчина» представляет первый фестиваль «Русский рок в Гатчине». Развлекать планируют музыкой, стихами и спектаклями. Мероприятие пройдет 8–9 июля в Дворцовом парке. ( 0+ )

Как сообщают организаторы, в парке будут возведены четыре сцены с партерными зонами. Разделены они будут тематически: гостей ждут детская зона с музыкальными спектаклями (дадут «Прекрасную Вампуку» и «Братцев Блюз»), сцена для выступлений бардов и поэтов, малая музыкальная сцена, где можно будет услышать молодые группы, а также победителей отборочных туров фестиваля «Окна открой», и, наконец, главная сцена, где развлекать гостей будут именитые хедлайнеры — группы «Пилот», «Ангел НеБес» и «Разные люди». Подробное расписание смотрите на сайте .

В качестве дополнительного аргумента в пользу посещения фестиваля — известный ведущий. За конферанс отвечает Олег Гаркуша, шоумен и музыкант, которого представлять, полагаем, не нужно.



Даже если русский рок не слишком вам близок, это отличный вариант провести выходные на свежем воздухе среди красот Дворцового парка.



Алексей Нимандов, «Фонтанка.ру»

