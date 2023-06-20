Театр Бориса Эйфмана покажет в Петербурге свои хореографические хиты

В июле Театр балета Бориса Эйфмана покажет на сцене Александринского театра свои лучшие постановки, включая тетралогию «Иное пространство слова», объединившую четыре всемирно известных балета по произведениям русской классической литературы на музыку
4 и 5 июля можно будет увидеть «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» — балет, посвященный трагической судьбе и творческому миру прославленного французского драматурга. «Наш балет — картина тяжкого удела великого творца, чьими чернилами была кровь, а платой за возможность создавать вечное — жизнь», — говорит о спектакле Борис Эйфман.
6 июля покажут постановку «Роден, ее вечный идол», ставшую визитной карточкой коллектива Бориса Эйфмана. Премьера балета, посвященного судьбе и творчеству скульптора Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель, состоялась в 2011 году и с успехом шла на ведущих театральных площадках Америки, Европы и Азии.
9 и 10 июля — премьера 2022 года «Чайка. Балетная история» по пьесе Чехова откроет литературно-хореографическую тетралогию «Иное пространство слова». «Действие в нашем спектакле перенесено из усадьбы в репетиционный зал, где экспериментатор Треплев, одержимый поиском новых танцевальных форм, противостоит успешному хореографу Тригорину, ставящему свою версию «Лебединого озера», а юная артистка Заречная соперничает с властной примой Аркадиной. Применяя инструментарий языка балета, мы размышляем о мятежной попытке взлета души и разрушительном гнете повседневности, многоликости любви и обреченности человека на одиночество, наконец, о самой сути театра», — говорит Борис Эйфман.
11 июля спектакль «По ту сторону греха» погрузит публику в бушующие страсти и «проклятые» вопросы романа
15 и 16 июля зрители увидят «Анну Каренину». Поставленный в 2005 году на музыку Чайковского балет продолжает быть одним из самых востребованных в репертуаре театра. «В романе «Анна Каренина» есть не только погружение в психологический мир героини, но и настоящее психоэротическое осмысление ее личности. «Для меня Анна была оборотнем, потому что в ней жили два человека: внешне — светская дама, которая была известна Каренину, сыну, окружающим. Другая — женщина, погруженная в мир страстей», — признается хореограф.
17 и 18 июля тетралогию литературных постановок завершит балет «Евгений Онегин». В постановке, премьера которой состоялась в 2009 году, Эйфман соединил классику и современность и превратил героев классического пушкинского произведения в знаковых персонажей нашего времени, живущих на сломе веков.
Обращение к классической литературе является знаковой особенностью творческого метода Бориса Эйфмана. Сам хореограф подчеркивает: ему интересен не механический пересказ сюжета книг, а опыт открытия в хрестоматийных текстах того, «что скрыто между строк и может быть осмыслено и выражено лишь с помощью языка танца».