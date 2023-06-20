Театр Бориса Эйфмана покажет в Петербурге свои хореографические хиты

В июле Театр балета Бориса Эйфмана покажет на сцене Александринского театра свои лучшие постановки, включая тетралогию «Иное пространство слова», объединившую четыре всемирно известных балета по произведениям русской классической литературы на музыку П. И. Чайковского , С. В. Рахманинова и М. П. Мусоргского . (12+)

«Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» Фото: Евгений Матвеев, фото предоставлено Театром балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться





4 и 5 июля можно будет увидеть «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» — балет, посвященный трагической судьбе и творческому миру прославленного французского драматурга. «Наш балет — картина тяжкого удела великого творца, чьими чернилами была кровь, а платой за возможность создавать вечное — жизнь», — говорит о спектакле Борис Эйфман.

«Роден, ее вечный идол» Фото: Евгений Матвеев, фото предоставлено Театром балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться





6 июля покажут постановку «Роден, ее вечный идол», ставшую визитной карточкой коллектива Бориса Эйфмана. Премьера балета, посвященного судьбе и творчеству скульптора Огюста Родена и его ученицы, возлюбленной и музы Камиллы Клодель, состоялась в 2011 году и с успехом шла на ведущих театральных площадках Америки, Европы и Азии.

«Чайка. Балетная история» Фото: Евгений Матвеев, фото предоставлено Театром балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться





9 и 10 июля — премьера 2022 года «Чайка. Балетная история» по пьесе Чехова откроет литературно-хореографическую тетралогию «Иное пространство слова». «Действие в нашем спектакле перенесено из усадьбы в репетиционный зал, где экспериментатор Треплев, одержимый поиском новых танцевальных форм, противостоит успешному хореографу Тригорину, ставящему свою версию «Лебединого озера», а юная артистка Заречная соперничает с властной примой Аркадиной. Применяя инструментарий языка балета, мы размышляем о мятежной попытке взлета души и разрушительном гнете повседневности, многоликости любви и обреченности человека на одиночество, наконец, о самой сути театра», — говорит Борис Эйфман.

«По ту сторону греха» Фото: Майкл Кури, фото предоставлено Театром балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться





11 июля спектакль «По ту сторону греха» погрузит публику в бушующие страсти и «проклятые» вопросы романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Премьера балета состоялась в 2013 году, но он не потерял своей актуальности и сейчас. По словам Эйфмана, «По ту сторону греха» — это «попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности «широкой» человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где «дьявол с Богом борется».

«Анна Каренина» Фото: Катерина Кравцова, фото предоставлено Театром балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться





15 и 16 июля зрители увидят «Анну Каренину». Поставленный в 2005 году на музыку Чайковского балет продолжает быть одним из самых востребованных в репертуаре театра. «В романе «Анна Каренина» есть не только погружение в психологический мир героини, но и настоящее психоэротическое осмысление ее личности. «Для меня Анна была оборотнем, потому что в ней жили два человека: внешне — светская дама, которая была известна Каренину, сыну, окружающим. Другая — женщина, погруженная в мир страстей», — признается хореограф.

«Евгений Онегин» Фото: Майкл Кури, фото предоставлено Театром балета Бориса Эйфмана Поделиться Поделиться





17 и 18 июля тетралогию литературных постановок завершит балет «Евгений Онегин». В постановке, премьера которой состоялась в 2009 году, Эйфман соединил классику и современность и превратил героев классического пушкинского произведения в знаковых персонажей нашего времени, живущих на сломе веков.



Обращение к классической литературе является знаковой особенностью творческого метода Бориса Эйфмана. Сам хореограф подчеркивает: ему интересен не механический пересказ сюжета книг, а опыт открытия в хрестоматийных текстах того, «что скрыто между строк и может быть осмыслено и выражено лишь с помощью языка танца».

