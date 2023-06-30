Документальный фильм о снежном барсе, состязавшийся на Каннском кинофестивале, покажут в кино

6 июля в кино — документальная лента француженки Мари Амиге «В поисках снежного барса». Съемочная группа отправилась в Тибет в надежде запечатлеть скрытное животное, которое крайне редко попадается в объектив кинематографистов. Удаётся им увидеть медведей, оленей, куланов, яков и других местных животных. Во время поисков создатели фильма задаются вопросом, какое место в природе занимает и человек.
В Тибете съемочную группу сопровождал сам тибетский окружной прокурор, что сделало процесс съемок максимально удобным и безопасным. Снимали в Восточном Тибете, на высоте пять-шесть километров, преодолевая горную болезнь.
Саундтрек к фильму написали знаменитые музыканты Ник Кейв и Уоррен Эллис.
Премьера фильма состоялась 13 июля 2021 года на Каннском кинофестивале, где фильм соревновался за приз с другими документальными картинами.
12+
Матвей Пирогов