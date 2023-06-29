На Ленфильме откроется большая выставка-посвящение композитору Исааку Шварцу

Исаак Шварц ( 1923 — 2009 ) родился в поселке Ромны Сумской области УССР в еврейской семье. В 1930-е они переехали в Ленинград, и уже в 1935 году 12-летний Шварц победил на конкурсе юных дарований в Большом зале Ленинградской филармонии. Когда в городе начались репрессии после убийства Сергея Кирова, в декабре 1936 года арестовали отца будущего композитора, филолога-арабиста и профессора Ленинградского университета Иосифа Шварца ( 1889 — 1938 ). В 1938-м его расстреляли в Магадане. Семья лишилась имущества, их сослали в Киргизию, где мать Исаака Рахиль Бергер ( 1891 — 1970 ), которая раньше преподавала в школе математику, литературу и русский язык, устроилась на швейную фабрику. Исаак Шварц к началу войны стал руководителем Красноармейского ансамбля песни и пляски Фрунзенского военного округа, а весной 1942-го получил контузию в боях под Харьковом. После войны смог вернуться в Ленинград, где при содействии Шостаковича поступил в консерваторию. Как и Шостаковича, его обвиняли в «формализме» в музыке, однако постепенно стали привлекать к работе в театре, а затем в кино. Например, Георгий Товстоногов в 1956 году предложил молодому композитору написать музыку к постановке «Идиот». С 1964 года и до самой смерти Шварц жил в поселке Сиверский Ленинградской области, иногда выезжая к родственникам в Киев и Одессу.

