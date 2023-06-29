На Ленфильме откроется большая выставка-посвящение композитору Исааку Шварцу

Выставка в честь легенды «Ленфильма» будет построена как прогулка на кораблике — непременный сезонный атрибут Петербурга. Кураторами заявлены арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, которые работали над выставкой о Викторе Цое в московском Манеже.
Организаторы выставки «По волнам киномузыки Исаака Шварца» обещают сочетание романтических и ностальгических нот с современными решениями. Исаак Шварц создал музыку к ста двадцати фильмам и тридцати пяти театральным спектаклям, симфонические произведения, два балета, два квартета, скрипичный концерт, кантаты, романсы. Советско-японский фильм «Дерсу Узала» (1975) снимал Акира Куросава, а музыку к нему написал Исаак Шварц. Он участвовал в создании таких знаковых лент «Ленфильма», как «Дикая собака Динго», «Женя, Женечка и "катюша"», «Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Золотая мина». В 1959 году впервые его песня «Проходные дворы» прозвучала в фильме Владимира Шределя «Неоплаченный долг».
Исаак Шварц (
Подробности о проекте «Ленфильма» читайте на сайте выставки, там же информация о спецпоказах фильмов, например «Дикой собаки Динго», «Золотой мины», «Звезды пленительного счастья», «Соломенной шляпки».
Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца» пройдет с 1 июля по 31 августа 2023 года.
Вход свободный.
Анастасия Семенович