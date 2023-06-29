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    На Ленфильме откроется большая выставка-посвящение композитору Исааку Шварцу

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    Выставка в честь легенды «Ленфильма» будет построена как прогулка на кораблике — непременный сезонный атрибут Петербурга. Кураторами заявлены арт-группа Doping Pong, Анна Маугли и Дмитрий Мишенин, которые работали над выставкой о Викторе Цое в московском Манеже.

    Фото: афиша выставки
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    Организаторы выставки «По волнам киномузыки Исаака Шварца» обещают сочетание романтических и ностальгических нот с современными решениями. Исаак Шварц создал музыку к ста двадцати фильмам и тридцати пяти театральным спектаклям, симфонические произведения, два балета, два квартета, скрипичный концерт, кантаты, романсы. Советско-японский фильм «Дерсу Узала» (1975) снимал Акира Куросава, а музыку к нему написал Исаак Шварц. Он участвовал в создании таких знаковых лент «Ленфильма», как «Дикая собака Динго», «Женя, Женечка и "катюша"», «Белое солнце пустыни», «Соломенная шляпка», «Звезда пленительного счастья», «Золотая мина». В 1959 году впервые его песня «Проходные дворы» прозвучала в фильме Владимира Шределя «Неоплаченный долг».

    Фото: кадры из фильмов с музыкой И. Шварца — из архива «Ленфильма»
    Фото: кадры из фильмов с музыкой И. Шварца — из архива «Ленфильма»
    Фото: кадры из фильмов с музыкой И. Шварца — из архива «Ленфильма»
    Фото: кадры из фильмов с музыкой И. Шварца — из архива «Ленфильма»
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    Исаак Шварц (1923 — 2009) родился в поселке Ромны Сумской области УССР в еврейской семье. В 1930-е они переехали в Ленинград, и уже в 1935 году 12-летний Шварц победил на конкурсе юных дарований в Большом зале Ленинградской филармонии. Когда в городе начались репрессии после убийства Сергея Кирова, в декабре 1936 года арестовали отца будущего композитора, филолога-арабиста и профессора Ленинградского университета Иосифа Шварца (1889 — 1938). В 1938-м его расстреляли в Магадане. Семья лишилась имущества, их сослали в Киргизию, где мать Исаака Рахиль Бергер (1891 — 1970), которая раньше преподавала в школе математику, литературу и русский язык, устроилась на швейную фабрику. Исаак Шварц к началу войны стал руководителем Красноармейского ансамбля песни и пляски Фрунзенского военного округа, а весной 1942-го получил контузию в боях под Харьковом. После войны смог вернуться в Ленинград, где при содействии Шостаковича поступил в консерваторию. Как и Шостаковича, его обвиняли в «формализме» в музыке, однако постепенно стали привлекать к работе в театре, а затем в кино. Например, Георгий Товстоногов в 1956 году предложил молодому композитору написать музыку к постановке «Идиот». С 1964 года и до самой смерти Шварц жил в поселке Сиверский Ленинградской области, иногда выезжая к родственникам в Киев и Одессу.

    Подробности о проекте «Ленфильма» читайте на сайте выставки, там же информация о спецпоказах фильмов, например «Дикой собаки Динго», «Золотой мины», «Звезды пленительного счастья», «Соломенной шляпки».

    Выставка «По волнам киномузыки Исаака Шварца» пройдет с 1 июля по 31 августа 2023 года.

    Вход свободный. 12+

    Анастасия Семенович

    Фото: афиша выставки

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