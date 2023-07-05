Фестиваль цветов пройдет в парке «Остров фортов»

8–9 июля в парке «Остров фортов» пройдет Международный фестиваль цветов. Зрителей ждут флористическое шоу, большой гала-концерт, демонстрации ярких букетов и выставка цветочных арт-объектов.
Фестиваль официально стартует в 15:00, но выставка цветочных арт-объектов будет доступна уже с открытия парка в 9:00 и до его закрытия в 22:00. Все цветочные композиции будут так или иначе связаны с Петербургом и его историей — флористы создадут из цветов петербургские достопримечательности и свои ассоциации с городом на Неве и т. д.
Главное цветочное действо фестиваля — баттл между лучшими флористами России и стран СНГ. Состязание пройдёт в конкурсных номинациях: лучший букет, лучший цветочный костюм, лучший цветочный зонт и лучший головной убор. Оценивать конкурсные работы будет профессиональное жюри, но свое мнение можно будет высказать в официальном паблике фестиваля «ВКонтакте».
Цветочное шоу не пройдет в тишине: зрителей ждет большая концертная программа «Бал цветов», среди участников которой — солисты Мариинского театра Григорий Чернецов, Цветана Омельчук и Клим Тихонов; солист Михайловского театра Александр Шахов; солист театра «Геликон-Опера» Шота Чибиров; солист театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Леонтий Сальенский; солистки Музыкального театра имени Ф. Шаляпина Анна Викулина и Елизавета Михайлова, а также симфонический оркестр «Семёновский» под управлением Андрея Токарева.
А в 19:00 8 июля Фестиваль цветов продолжится «Кронштадтским балом» — присоединиться к вальсам и полькам посреди цветочных композиций смогут все желающие.
Вход свободный, 6+