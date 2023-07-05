«Остров фортов» приглашает на «Кронштадтский бал». Вход свободный

В День семьи, любви и верности — 8 июля — в музейно-историческом парке «Остров фортов» состоится «Кронштадтский бал», который примет эстафету у Фестиваля цветов. Танцоры в тематических костюмах эпохи императорского двора вольются в праздник в 19:00 прямо посреди цветочных арт-инсталляций.
В программе вечера — классические вальсы, кадрили, польки и танго, известные произведения русских и советских композиторов, мировые хиты и знакомые всем мелодии. Создавать атмосферу императорских балов будут симфонический оркестр «Семеновский» (дирижер Андрей Токарев) и духовой оркестр, а солистами выступят оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, петербургская певица — исполнительница романсов и ретроэстрады, лауреат международных конкурсов Галина Ясная. Хедлайнером проекта же станет композитор и участник музыкальных российских телепроектов Марк Тишман. Ведущими праздника назначены российский актер театра и кино Юрий Балтачев и актриса кино и телевидения Анастасия Макеева, которая также выступит и солисткой музыкальной программы.
По традиции в течение вечера будут проводиться мастер-классы, на которых танцмейстер поможет желающим разучить основы танцев.
Покружиться в вальсе под открытым небом смогут все желающие: предполагается, что танцевальное представление пройдет не только перед сценой, но и по всему парку.
Начало в 19:00, окончание в 21:00.
Вход свободный, 6+