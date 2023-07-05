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    «Остров фортов» приглашает на «Кронштадтский бал». Вход свободный

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    2 комментария

    В День семьи, любви и верности — 8 июля — в музейно-историческом парке «Остров фортов» состоится «Кронштадтский бал», который примет эстафету у Фестиваля цветов. Танцоры в тематических костюмах эпохи императорского двора вольются в праздник в 19:00 прямо посреди цветочных арт-инсталляций.

    Фото: pixabay.com
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    В программе вечера — классические вальсы, кадрили, польки и танго, известные произведения русских и советских композиторов, мировые хиты и знакомые всем мелодии. Создавать атмосферу императорских балов будут симфонический оркестр «Семеновский» (дирижер Андрей Токарев) и духовой оркестр, а солистами выступят оперный и эстрадный певец Евгений Кунгуров, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, петербургская певица — исполнительница романсов и ретроэстрады, лауреат международных конкурсов Галина Ясная. Хедлайнером проекта же станет композитор и участник музыкальных российских телепроектов Марк Тишман. Ведущими праздника назначены российский актер театра и кино Юрий Балтачев и актриса кино и телевидения Анастасия Макеева, которая также выступит и солисткой музыкальной программы.

    По традиции в течение вечера будут проводиться мастер-классы, на которых танцмейстер поможет желающим разучить основы танцев.

    Покружиться в вальсе под открытым небом смогут все желающие: предполагается, что танцевальное представление пройдет не только перед сценой, но и по всему парку.

    Начало в 19:00, окончание в 21:00.

    Вход свободный, 6+

    Фото: pixabay.com

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    Куда сходить бесплатноОстров фортовКронштадтБал
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    Комментарии 2

    28050344905 Июл 2023 в 16:04
    Дочери Шойгу надо как то денег заработать, на новую машину Столярову.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 14:00
    На окраинах страны бомбят, а эти в голове только танцульки.
    +1−1
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