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    Чудики помогут погрузиться в любовь и обрести гармонию на выставке студии dreamlaser «Love&Noise»

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    Выставка «Love&Noise», вероятно, будет эффектным проектом для ценителей аудиовизуальных инсталляций. Она будет состоять из шести инсталляций, раскрывающих разные аспекты чувства. Это второй совместный проект «Севкабель Порта» и студии dreamlaser, первым была прошлогодняя инсталляция A.R.R.C.2.0.

    Фото: предоставлено организаторами
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    Авторы «Love&Noise» предлагают подумать о любви этим летом: о том, как её почувствовать, «воскресить» и других аспектах чувства. Для выставки созданы шесть оригинальных инсталляций. Первая часть — «Монумент» — посвящена встрече с любовью как с чем-то «большим и непонятным», что «надувается, сдувается, оседает на пол». Из зоны «Шаги» посетители смогут попасть в другие части выставки, и эта часть посвящена «переживаниям о том, что ещё не случилось». «Стена» будет посвящена преградам, которые влюблённому человеку кажутся незначительными, там обещают «дым и пучки объёмного света, которые двигаются и взаимодействуют друг с другом». «Когда и зачем» — место ожиданий, беспокойств, иллюзий, где посетителю предлагают обрести гармонию под аккомпанемент пятидесяти пяти световых приборов на стенах и потолке. Наконец, разделы «Чудики» и «Любовь» будут посвящены «легкому безумству» влюблённости и гармонии «истинной любви». «Чудиком» вам помогут стать четыре мохнатые фигуры и световые проекции.

    Выставка «Love&Noise» пройдёт в «Севкабель Порту» с 7 июля по 24 сентября 2023 года.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: предоставлено организаторами

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