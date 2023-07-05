Чудики помогут погрузиться в любовь и обрести гармонию на выставке студии dreamlaser «Love&Noise»

Авторы «Love&Noise» предлагают подумать о любви этим летом: о том, как её почувствовать, «воскресить» и других аспектах чувства. Для выставки созданы шесть оригинальных инсталляций. Первая часть — «Монумент» — посвящена встрече с любовью как с чем-то «большим и непонятным», что «надувается, сдувается, оседает на пол». Из зоны «Шаги» посетители смогут попасть в другие части выставки, и эта часть посвящена «переживаниям о том, что ещё не случилось». «Стена» будет посвящена преградам, которые влюблённому человеку кажутся незначительными, там обещают «дым и пучки объёмного света, которые двигаются и взаимодействуют друг с другом». «Когда и зачем» — место ожиданий, беспокойств, иллюзий, где посетителю предлагают обрести гармонию под аккомпанемент пятидесяти пяти световых приборов на стенах и потолке. Наконец, разделы «Чудики» и «Любовь» будут посвящены «легкому безумству» влюблённости и гармонии «истинной любви». «Чудиком» вам помогут стать четыре мохнатые фигуры и световые проекции.

