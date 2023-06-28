Песков рассказал, что в Кремле думают о будущем ЧВК в России

В Кремле идет обсуждение относительно будущего частных военных компаний в России, заявил 28 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, четкая позиция на этот счет еще не сформирована.



«Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться», — ответил Песков на вопрос, будут ли ЧВК разрешены в стране и планируется ли менять законодательство для их признания (цитата по РИА Новости).

Ранее бывший помощник президента РФ и заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков призвал «не играть больше в ЧВК». Он считает, что от разработки закона о таких компаниях нужно отказаться.