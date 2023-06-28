Песков рассказал, что в Кремле думают о будущем ЧВК в России

В Кремле идет обсуждение относительно будущего частных военных компаний в России, заявил 28 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, четкая позиция на этот счет еще не сформирована.
«Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться», — ответил Песков на вопрос, будут ли ЧВК разрешены в стране и планируется ли менять законодательство для их признания (цитата по РИА Новости).
Ранее бывший помощник президента РФ и заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков призвал «не играть больше в ЧВК». Он считает, что от разработки закона о таких компаниях нужно отказаться.
ФСБ 23 июня возбудила дело по факту организации вооруженного мятежа после слов главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который обвинил Минобороны в якобы имевшем место обстреле тыловых позиций ЧВК. К утру 24 июня вагнеровцы вошли в Ростов-на-Дону и оцепили штаб Южного военного округа. Президент РФ Владимир Путин назвал мятеж предательством. В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе переговоров убедил Пригожина развернуться. В Кремле пообещали, что уголовное дело в отношении бизнесмена будет прекращено и тот «уйдёт в Белоруссию». 27 июня Федеральная служба безопасности России объявила о прекращении дела о вооруженном мятеже.