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    Владислав Сурков посоветовал «не играть больше в ЧВК»

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    28 комментариев

    «Не играть больше в ЧВК» и отказаться от разработки закона о них призвал 26 июня бывший помощник президента РФ и заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков. Интервью с Сурковым опубликовал в своем телеграм-канале политтехнолог Алексей Чеснаков.

    Как становится ясно из текста, Сурков считает идею частных военных компаний заимствованной на Западе и чуждой «российской военной и политической культуре».

    «Не нужно нам этого. В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину?» — рассуждает Сурков.

    «"Частные армии" у нас возникали только во времена Смуты и гражданской войны», — еще один тезис Суркова.

    «Если это не остановить, итог будет разрушительным», — резюмирует он.

    Напомним, Владислав Сурков пришел в Кремль в мае 1999 года на должность помощника главы президентской администрации Александра Волошина. С марта 2004 года — помощник Владимира Путина. В 2011–2013 гг. — вице-премьер, курировал вопросы модернизации и инноваций. С сентября 2013-го — помощник президента РФ по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Отвечал в первую очередь за связи и отношения с Украиной. В январе 2020 года стало известно, что он покинул госслужбу.

    В ночь на 24 июня в России была совершена попытка вооруженного мятежа. К утру субботы бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Евгением Пригожиным вошли в центр Ростова-на-Дону. Был оцеплен ряд административных зданий, в числе которых был штаб Южного военного округа. Часть вагнеровцев осталась в городе, остальные выдвинулись в сторону Москвы. По факту организации вооруженного мятежа было возбуждено уголовное дело. Оно не закрыто до сих пор.

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    Комментарии 28

    Гость26 Июн 2023 в 22:22
    Он Пыпочке посоветовал?
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