Владислав Сурков посоветовал «не играть больше в ЧВК»

«Не играть больше в ЧВК» и отказаться от разработки закона о них призвал 26 июня бывший помощник президента РФ и заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков. Интервью с Сурковым опубликовал в своем телеграм-канале политтехнолог Алексей Чеснаков.



Как становится ясно из текста, Сурков считает идею частных военных компаний заимствованной на Западе и чуждой «российской военной и политической культуре».



«Не нужно нам этого. В наших Вооруженных силах есть контрактная система. Усложните ее, сделайте более гибкой, если нужно, но не играйте больше в ЧВК. ЧВК ведь создавались для участия в прокси-войнах. Зачем они нам сегодня, когда мы открыто участвуем в битве за Украину?» — рассуждает Сурков.

