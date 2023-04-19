Картаполов: Электронные повестки в этот призыв не будут иметь юридической силы

Электронные повестки, рассылаемые призывникам в ходе этого весеннего призыва, не будут иметь юридической силы. Их рассылка будет проходить в тестовом режиме. Об этом 19 апреля «Фонтанке» рассказал председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.



По словам парламентария, повестки будут рассылаться в тестовом режиме, чтобы понять, доходят ли они вообще до призывников. «Юридической силы они не будут иметь», — отметил Картаполов.



Недавно в Генштабе ВС РФ рассказали, что «веерных» рассылок гражданам призывного возраста в ходе весенней призывной кампании не будет. Вскоре в Минцифры уточнили, что сейчас оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» нет.

