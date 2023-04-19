Картаполов: Электронные повестки в этот призыв не будут иметь юридической силы

Электронные повестки, рассылаемые призывникам в ходе этого весеннего призыва, не будут иметь юридической силы. Их рассылка будет проходить в тестовом режиме. Об этом 19 апреля «Фонтанке» рассказал председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.
По словам парламентария, повестки будут рассылаться в тестовом режиме, чтобы понять, доходят ли они вообще до призывников. «Юридической силы они не будут иметь», — отметил Картаполов.
Недавно в Генштабе ВС РФ рассказали, что «веерных» рассылок гражданам призывного возраста в ходе весенней призывной кампании не будет. Вскоре в Минцифры уточнили, что сейчас оснований для рассылки повесток через «Госуслуги» нет.
Представитель Генштаба Владимир Цимлянский 31 марта заявил, что во время весеннего призыва будут оповещать «в электронном виде». В тот же день с портала «Госуслуги» пропала функция удаления аккаунта. Впоследствии замглавы председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что электронная повестка будет приравнена к личному вручению. Сенаторы и депутаты в свою очередь утверждали: в действующей редакции закона электронных повесток нет. Андрей Картаполов подчеркнул: «Госдума не принимала такого закона и не планирует». 10 апреля на «Госуслуги» была возвращена возможность удалить аккаунт. В тот же день стало известно о готовящихся поправках и электронных повестках, а 11 апреля текст поправок был опубликован на сайте Думы и через час принят во втором и третьем чтениях.
Закон о цифровом военкомате 12 апреля одобрил Совет Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках в пятницу, 14 апреля. Согласно документу, Минцифры предстоит сформировать такие сервисы, как «Реестр повесток» и «Реестр воинского учета». Подробнее о поправках — в нашем материале.