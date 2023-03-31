Представитель Генштаба: Вторая волна мобилизации не требуется, идет набор добровольцев

Генеральный штаб Вооруженных сил России не собирается проводить вторую волну мобилизации. Для выполнения задач СВО людей хватает. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам 31 марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Будет ли вторая волна мобилизации «Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сообщил Цимлянский.



Он добавил, что в последнее время «значительно увеличилось» число россиян, желающих пойти в армию по контракту. Их набор «продолжается в тесном взаимодействии» с местными властями. Из-за роста количества желающих Минобороны увеличило сеть пунктов отбора контрактников.

Как пройдет весенний призыв, кого будут призывать в армию Весенний призыв в армию коснется россиян в возрасте от 18 до 27 лет, как и было прежде (законопроект о поэтапном повышении призывного возраста внесен в Госдуму, но еще не принят). Пройдет он в обычные сроки — с 1 апреля по 15 июля . Согласно указу Путина, планируется призывать 147 тысяч мужчин. Для сравнения, прошлой весной призвали 134,5 тысячи, осенью — 120 тысяч.



Около трети призывников отправятся в «учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — заверил Цимлянский.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял несколько дней назад, что в новые регионы срочников направлять не будут. Проводить призыв на этой территории также пока не планируется.



Что будет с призывниками после завершения службы, отпустят ли их домой «Солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», согласно указу Путина, уволят со службы.

«Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания», — заявил Цимлянский.

Что такое цифровые повестки призывникам Минобороны в этом году опробует новый метод оповещения. Военкоматы впервые начнут вручать повестки призывникам «в электронном виде», когда отсутствует «техническая возможность» сделать это вживую. Как будут выглядеть электронные оповещения, Цимлянский не пояснил.

