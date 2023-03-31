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    Мобилизация

    Представитель Генштаба: Вторая волна мобилизации не требуется, идет набор добровольцев

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    Генеральный штаб Вооруженных сил России не собирается проводить вторую волну мобилизации. Для выполнения задач СВО людей хватает. Об этом, как передает ТАСС, заявил журналистам 31 марта начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

    Будет ли вторая волна мобилизации

    «Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации. Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач», — сообщил Цимлянский.

    Он добавил, что в последнее время «значительно увеличилось» число россиян, желающих пойти в армию по контракту. Их набор «продолжается в тесном взаимодействии» с местными властями. Из-за роста количества желающих Минобороны увеличило сеть пунктов отбора контрактников.

    Как пройдет весенний призыв, кого будут призывать в армию

    Весенний призыв в армию коснется россиян в возрасте от 18 до 27 лет, как и было прежде (законопроект о поэтапном повышении призывного возраста внесен в Госдуму, но еще не принят). Пройдет он в обычные сроки — с 1 апреля по 15 июля. Согласно указу Путина, планируется призывать 147 тысяч мужчин. Для сравнения, прошлой весной призвали 134,5 тысячи, осенью — 120 тысяч.

    Около трети призывников отправятся в «учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность».

    «Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации», — заверил Цимлянский.

    Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял несколько дней назад, что в новые регионы срочников направлять не будут. Проводить призыв на этой территории также пока не планируется.

    Что будет с призывниками после завершения службы, отпустят ли их домой

    «Солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», согласно указу Путина, уволят со службы.

    «Хочу успокоить военнослужащих по призыву и их родителей и напомнить, что все военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания», — заявил Цимлянский.

    Что такое цифровые повестки призывникам

    Минобороны в этом году опробует новый метод оповещения. Военкоматы впервые начнут вручать повестки призывникам «в электронном виде», когда отсутствует «техническая возможность» сделать это вживую. Как будут выглядеть электронные оповещения, Цимлянский не пояснил.

    В этом году в новом формате прошла первоначальная постановка юношей на воинский учет (она охватила более 700 тысяч 17-летних юношей). Органы власти подавали информацию в цифровом виде, в итоге была создана единая электронная база данных.

    «Это стало возможным благодаря оснащению военных комиссариатов цифровым телекоммуникационным оборудованием с предоставлением доступа к закрытому и конфиденциальному сегментам сети передачи данных Минобороны России, а также подключением к сети Интернет», — отметил Цимлянский.

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