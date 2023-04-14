Владимир Путин подписал закон об электронных повестках

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись под документом, который разрешает присылать повестки через портал «Госуслуг».
Закон об электронных повестках был принят Госдумой в третьем чтении 11 апреля. Решение поддержали 394 депутата, один воздержался, но случайно. Против никто не проголосовал. Поправки к законопроекту депутатам показали лишь в день голосования. На следующий день на тему электронных повесток в Совете Федерации поспорили Валентина Матвиенко и Людмила Нарусова. Последняя была единственным человеком, кто высказался против. За это ей пригрозили лишением права голоса.