Владимир Путин подписал закон об электронных повестках

«Фонтанка» показывала текст этого законопроекта. Ранее об изменениях рассказывал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он первым анонсировал введение электронных повесток, которые будут приравнены к традиционным, полученным под роспись. А граждане, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие повестку в период призыва, должны будут в двухнедельный срок со дня начала следующей призывной кампании лично прийти в военкомат для «сверки данных воинского учета». Повестку в электронной форме предлагают считать врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Кроме того, в России предлагают создать некий «реестр повесток». Если повестку не удастся вручить в бумажном или электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток». Уклонистам грозят ограничительными мерами: запрет на вождение, регистрацию ИП, заключение сделок, выезд за границу. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные меры в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот и других мер поддержки. Данные граждан для воинского учета в Единый реестр сведений о военнообязанных будут предоставлять, в том числе, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, научные и медицинские организации, социальный фонд. Зачисление военнообязанных в запас может происходить дистанционно, без личной явки в военкомат. То же касается постановки и снятия с воинского учета. Это будут делать на основании сведений о гражданах из «государственных информационных ресурсов».