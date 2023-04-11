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    Теперь точно. Госдума окончательно одобрила закон об электронных повестках

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    Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об изменениях в систему воинского учета в России. В частности, документ предусматривает создание Единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным.

    Решение поддержали 394 депутата, один воздержался. Против никто не проголосовал. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин спросил, кто это был, но сразу же это не объявили, уточнив, что воздержался «кто-то из «Справедливой России».

    Поправки к законопроекту депутатам Госдумы показали только в день голосования, 11 апреля. Несмотря на прозвучавшие в зале возмущения, документ был принят сразу во втором и третьем чтении.

    «Фонтанка» показывала текст этого законопроекта.

    Напомним, ранее об изменениях рассказывал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он первым анонсировал введение электронных повесток, которые будут приравнены к традиционным, полученным под роспись. А граждане, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие повестку в период призыва, должны будут в двухнедельный срок со дня начала следующей призывной кампании лично прийти в военкомат для «сверки данных воинского учета».

    Повестку в электронной форме предлагают считать врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Кроме того, в России предлагают создать некий «реестр повесток». Если повестку не удастся вручить в бумажном или электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток».

    Уклонистам грозят ограничительными мерами: запрет на вождение, регистрацию ИП, заключение сделок, выезд за границу. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные меры в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот и других мер поддержки.

    Данные граждан для воинского учета в Единый реестр сведений о военнообязанных будут предоставлять, в том числе, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, научные и медицинские организации, социальный фонд.

    Зачисление военнообязанных в запас может происходить дистанционно, без личной явки в военкомат. То же касается постановки и снятия с воинского учета. Это будут делать на основании сведений о гражданах из «государственных информационных ресурсов».

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    Evil_Dogooder11 Апр 2023 в 16:11
    Стыд и срам. Продолжается курс на перекладывание всей ответственности на гражданина, и снятие всей ответственности с государства. Само по себе это не так плохо, такие общественные формации есть в мире — только вот если бы это сопровождалось сообразным снижением налогового бремени. А так если посчитать, начав со всей суммы, которая выделяется в связи с оплатой труда наёмного сотрудника (т.е. учитывая и те налоги, которые оплачивает работодатель), то у нас получается половина денег в налоги уходит. Т.е. мы отдаём половину заработанного своим трудом государству, а оно нам должно почему-то всё меньше и меньше.
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    Ten11 Апр 2023 в 16:09
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