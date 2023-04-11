Теперь точно. Госдума окончательно одобрила закон об электронных повестках

Госдума в третьем чтении одобрила законопроект об изменениях в систему воинского учета в России. В частности, документ предусматривает создание Единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным.

Решение поддержали 394 депутата, один воздержался. Против никто не проголосовал. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин спросил, кто это был, но сразу же это не объявили, уточнив, что воздержался «кто-то из «Справедливой России».

Поправки к законопроекту депутатам Госдумы показали только в день голосования, 11 апреля. Несмотря на прозвучавшие в зале возмущения, документ был принят сразу во втором и третьем чтении.