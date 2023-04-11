Где ждать повестку? «Фонтанка» публикует поправки, которые изменят воинский учет в России

На сайте Госдумы появился 56-страничный текст поправок в законодательство, предусматривающий кардинальные изменения в системе воинского учета в России. Ожидается, что документ депутаты могут принять уже 11 апреля.



Помимо уже анонсированных электронных повесток, которые будут приравнены к обычным, законопроект содержит и другие нововведения. Среди них:



Россиянам, получившим повестку, запрещается выезд из страны со дня вручения до явки в военкомат;

