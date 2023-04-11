Где ждать повестку? «Фонтанка» публикует поправки, которые изменят воинский учет в России

На сайте Госдумы появился 56-страничный текст поправок в законодательство, предусматривающий кардинальные изменения в системе воинского учета в России. Ожидается, что документ депутаты могут принять уже 11 апреля.
Помимо уже анонсированных электронных повесток, которые будут приравнены к обычным, законопроект содержит и другие нововведения. Среди них:
- Россиянам, получившим повестку, запрещается выезд из страны со дня вручения до явки в военкомат;
- Повестка в электронной форме «считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе»;
- Гражданин, не получивший повестку в период призыва, должен в двухнедельный срок со дня начала следующей призывной кампании лично прийти в военкомат для «сверки данных воинского учета».
- Вводится реестр повесток (повестка будет считаться врученной по истечении семи дней с даты ее размещения на этом ресурсе);
- В случае неявки в военкомат по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, гражданину направляется предупреждение через Госуслуги. Далее к «уклонисту» будут применять «временные меры», среди них запрет на вождение, регистрацию ИП, заключение сделок, выезд за границу. В документе отмечается, что власти регионов смогут сами вводить дополнительные меры в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот и других мер поддержки;
- Зачисление военнообязанных в запас может происходить дистанционно, без личной явки в военкомат. То же касается постановки и снятия воинского учета. Это будут делать на основании сведений о гражданах из «государственных информационных ресурсов».
Это еще далеко не все. «Фонтанка» публикует и полный текст законопроекта. Напомним, Дума может одобрить поправки уже сегодня.