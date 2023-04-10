Повестка через госуслуги и «невыездные» уклонисты. Какие изменения воинского учета ждут россиян

Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Госдума готовится к принятию нового закона, который должен серьезно изменить правила воинского учета в России. Выступая перед журналистами, глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов раскрыл, что помимо нового единого реестра нас на самом деле ждут электронные повестки, а меры против уклонистов будут ужесточены. Приводим его речь полностью.



Единый реестр военнообязанных «Изменения будут завтра рассмотрены на пленарном заседании. Инициатива исправляет те недостатки в системе воинского учета, которые были выявлены в 2022 году.



Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Это потребует создания единого реестра военнообязанных, который будет организован на базе государственно-информационного ресурса, что сделает всю систему воинского учета прозрачной, а сведения актуальными».



Электронные повестки «Кроме того, этим законопроектом предусматривается внесение изменений в порядок оповещения граждан. Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения — через бумажные повестки и работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанный может получить их через личный кабинет, «Госуслуги» или в МФЦ.

Хочу подчеркнуть, что эта система будет защищенной и она строится на базе опыта цифровизации госуслуг. Военнообязанный будет меньше ходить в военкомат. Очень многие операции будут проводиться дистанционно, без необходимости личного присутствия, включая первичную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные. При этом прохождение медкомиссии и профессионального отбора необходимо будет осуществлять в результате личной явки после получения повесток».



Меры против уклонистов «По нашему мнению, эти изменения будут способствовать и социальной справедливости. Служба в Вооруженных силах — это не только священный долг, но и почетная конституционная обязанность. Наверное, те, кто этот долг отдают и обязанность исполняют, не могут находиться в равных условиях с теми, кто от этого уклоняется. Поэтому для тех, кто от этого уклоняется, будет предусмотрен ряд «обеспечительных мер».



Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит уведомление о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты, займы и так далее.



Но мы оставляем право за военнообязанным, если он полагает, что эти меры введены несправедливо или что он по объективным причинам не мог явиться в военный комиссариат, то он может обжаловать опять-таки дистанционно — через личный кабинет или портал госуслуг в течение пяти дней».

А что еще? «Кроме того, законопроектом предусматривается возможность заключения контракта лицами, имеющими среднее образование, и закрепляется возможность для регионов оказания помощи нашим военнообязанным и проведения в регионах подготовки по военно-учетным специальностям.



Мы считаем, что эти изменения соответствуют требованиям времени и возможностям нашей цифровой государственной системы. Их внедрение существенно повысит эффективность воинского учета и, как следствие, боевые возможности наших Вооруженных сил».

Все повестки будут иметь одинаковую юридическую силу? И электронные? «Абсолютно одинаковую юридическую силу. Не важно, каким способом вы получили повестку».

