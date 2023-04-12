«Давайте не лукавить, мы все понимаем». В Совфеде об электронных повестках поспорили Нарусова и Матвиенко

На одобрение законопроекта об электронных повестках у Совета Федерации 12 апреля ушло меньше получаса. Против высказалась только сенатор Людмила Нарусова, но ей сразу же пригрозили лишением права голоса — за нарушение регламента.

Обсуждение документа началось с неожиданной критики Валентины Матвиенко в адрес «законодателей». Они, с точки зрения сенатора, не прояснили россиянам суть предлагаемых поправок: «Этот закон вызвал очень много бурных комментариев в интернете и иногда даже нездоровые ажиотажные высказывания. Считаю, что это наша ошибка, законодателей. Мы не сумели до принятия этого закона обеспечить должную информированность наших граждан о содержании этого закона».

«Поэтому позвольте: я внимательно просмотрела весь интернет и посчитала необходимым дать тоже [свои] комментарии», — заключила Матвиенко. Она решила отдельно остановиться на пунктах, которые больше всего «встревожили граждан». «Повестка вовсе не обязательно связана с призывом на военную службу или мобилизацией», — заверила сенатор. Законопроект, по ее словам, нужен прежде всего для удобства: «Для чего мы все эти новые форматы создавали? Чтобы людям было удобно пользоваться. Это позволит законопослушным гражданам своевременно получить информацию о направленных им повестках удобным для них способом. Ну что здесь плохого?»

С тезисом о поспешности принятия документа (депутаты Госдумы увидели поправки только в день голосования) Матвиенко тоже не согласилась. Дескать, Минобороны работает над формированием электронной системы с привязкой к «Госуслугам» уже несколько лет, а после 24 февраля стало понятно: работу нужно ускорить. «Кому, как не молодым людям, пользоваться новыми электронными форматами? Это будет облегчать им жизнь. Кардинально ничего не меняется, как была ответственность гражданина за [уклонение от службы], так она и остаётся», — заключила председатель Совфеда.

Замминистра обороны Николай Панков удостоил пламенную речь сенатора комплиментом: «Валентина Ивановна, спасибо. Я не удержусь: мы с генерал-полковником Бурдинским (начальник Главного организационно-мобилизационного управления, тоже присутствовал на заседании. — Прим. ред.) восхищены вашим комментарием, лаконичным и очень профессиональным». «Законопроект с историей. Работали над ним более двух лет. Основной его смысл заключается в том, чтобы сделать жизнь гражданина Российской Федерации в плане постановки на воинский учет более комфортной», — заявил Панков. Как добавил замминистра, «говорить о правах без ответственности гражданина» ему кажется беспринципным. Панков призвал не забывать об исполнении обязанностей, в том числе и конституционных. Он напомнил и о том, что Конституция предусматривает возможность ограничить определенные права граждан, если «это касается обороны страны» (речь идет о ст. 55 Конституции РФ).

Единственным сенатором, выступившим с критикой документа, оказалась Людмила Нарусова. В своем выступлении она вспомнила о Викторе Черномырдине: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда». «Как всегда, эти меры, которые направлены на ограничение прав, никак не состыкуются с уже имеющимися законами. Я уж не говорю про конституционное право неприкосновенности жилища и права гражданина им распоряжаться, если нет определенного решения суда», — заявила Нарусова.

Сенатор побеспокоилась о тех, кто электронное уведомление получить не сможет: «Не надо думать, что весь контингент живет в Петербурге, Москве или городах-миллионниках. Совершенно степень наказания за то, что человек не получил повестку по объективным причинам, неадекватна ситуации».

В конце речи Нарусова добавила: «Давайте не будем лукавить, мы все понимаем, на что этот закон направлен». Матвиенко возразила: «Я думаю, что это вы лукавите. Я не лукавила нисколько. <...> Письменное направление, все это остается. Все существующие нормы дополняются новыми современными возможностями. Это первое. Что касается прав, я еще раз хочу подчеркнуть, что постановка на воинский учет — это не право, это обязанность гражданина. Конституционная обязанность».

Видео: Совет Федерации / vk.com На вопрос о том, почему в законопроекте, который ограничивает права граждан, нет заключения уполномоченного по правам человека, отвечал уже Андрей Клишас. Его аргумент был простым: регламент этого не предусматривает. Словами о регламенте все обсуждение в Совфеде, собственно, и закончилось: о нем заговорил уже председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Не первый раз сенатор Нарусова нарушает порядок обсуждения вопросов и пользуется кнопкой не по назначению. Я уже говорил о том, что если будет так же продолжаться, я буду ставить вопрос о лишении права голоса», — строго отчитал он Нарусову.