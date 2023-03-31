«Таких норм закона не знаю». Парламентарии высказались о вызове россиян в военкоматы через «Госуслуги»

В России действует прежний порядок вручения повесток для призывников — лично в руки и под роспись. Об этом 31 марта заявили российские парламентарии.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, в настоящее время электронный способ вызова в военные комиссариаты не закреплен в российском законодательстве. «Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую по 31-й статье этого же ФЗ призывник обязан получить под роспись», — сказал он (цитата по ТАСС).

Также Бондарев уточнил, что оповещения, которые могут электронно рассылать россиянам военкоматы, «не являются повестками».

О прежнем порядке вручения повесток заявил и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.



«Я таких норм закона не знаю. Возможно, уважаемый коллега депутат Швыткин так и считает, но закона такого нет. Порядок вручения повесток — прежний», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Так они отреагировали на разлетевшиеся в СМИ и Telegram-каналах публикации со ссылкой на замглавы Госдумы по обороне Юрия Швыткина. В них идет речь о том, что рассылка повесток через «Госуслуги» будет приравнена к личному вручению, а удаление приложения или аккаунта в сервисе якобы станет уклонением от службы.

«Госдума не принимала такого закона и в настоящее время не планирует», — прокомментировал появившиеся публикации «Фонтанке» глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что закон не обязывает россиянина иметь аккаунт на «Госуслугах». «Во-первых, закон не обязывает гражданина иметь запись на «Госуслугах». Во-вторых, человек вправе как завести запись, так ее и удалить в любой момент. Никакой ответственности за это нет и не предвидится», — говорится в посте.

Сам депутат Швыткин эту информацию «Фонтанке» не подтвердил и добавил, что «на комитете этот вопрос еще не рассматривали.