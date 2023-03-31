Военкоматы будут вызывать «электронными повестками»? «Фонтанка» обзвонила петербургские комиссариаты

Фото: Донат Сорокин/ТАСС Поделиться Поделиться





Во время весеннего призыва 2023 года на срочную службу россиян будут оповещать «в электронном виде». Об этом 31 марта заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.



«Поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде», — заявил военный.

Прозвучавшие слова некоторые СМИ назвали «электронными повестками». Такой способ вызова в военкомат в российском законодательстве не определен. Согласно статье 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», военкоматы вызывают на призывные мероприятия только повесткой, которую, по 31-й статье этого же ФЗ, призывник обязан получить под роспись. В КоАП определена ответственность за неявку в военкомат только при вызове повесткой.

Значит, в настоящее время оповещения в электронном виде не являются повестками, которые военные комиссариаты рассылают россиянам. По сути это лишь информирование, и каждый человек вправе сам решить, откликнуться или проигнорировать приглашение. «Нет других способов обязать явиться в военный комиссариат, кроме вручения повестки лично в руки под подпись. Об этом говорит статья 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Информирование о чем-либо возможно осуществлять любым способом, даже раздачей буклетов на улицах. Но повестку информирование не подменяет», — пояснил «Фонтанке» адвокат Александр Передрук.



Как именно будет работать система по оповещению призывников в электронном виде, Цимлянский не уточнил. По словам начальника организационно-мобилизационного управления Генштаба, сейчас сформирована единая электронная база данных, которая размещена на закрытом сегменте Минобороны. «В случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться и по старинке — путем вручения повесток», — добавил он. Могут ли военкоматы вызвать «электронными повестками»? Весенняя призывная кампания 2023 года После появления публикаций о неких «электронных повестках» корреспондент «Фонтанки» обратилась в военкоматы от лица встревоженной матери с вопросом: «Действительно ли повестки теперь будут электронные?» Вот что нам ответили.

В военкомате Адмиралтейского и Кировского районов рассказали, что пока ничего о нововведении не слышали, и предположили, что работать все продолжат традиционно: «Все равно, наверное, будут повестки вручаться, они же должны [вручаться] под роспись… Или как они электронную могут? Человек что, должен где-то её получить? На «Госуслугах»? Я не знаю». В военном комиссариате Красносельского района тоже заверили, что «все будет как обычно».

О новостях про электронные оповещения слышали только в Василеостровском районе, но, как признался сотрудник военкомата, подробности до них еще не довели.

Президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве на срочную службу. Планируется призвать 147 000 человек.