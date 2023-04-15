Генштаб РФ: «Веерных» рассылок электронных повесток не будет

Также он уточнил, что весенняя призывная кампания началась 1 апреля и закончится 15 июля. Уже оповещены 52 тысячи россиян и более 50 прибыли в военкоматы. Из них 21 приняты на военную службу, а еще 29 тысяч получили отсрочки.

31 марта представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что во время весеннего призыва будут оповещать «в электронном виде». В тот же день с портала «Госуслуги» пропала функция удаления аккаунта. Впоследствии замглавы председателя Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал, что электронная повестка будет приравнена к личному вручению. Сенаторы и депутаты в свою очередь утверждали: в действующей редакции закона электронных повесток нет. Андрей Картаполов подчеркнул: «Госдума не принимала такого закона и не планирует». 10 апреля на «Госуслуги» была возвращена возможность удалить аккаунт. В тот же день стало известно о готовящихся поправках и электронных повестках, а 11 апреля текст поправок был опубликован на сайте Думы и через час принят во втором и третьем чтениях.



12 апреля закон о цифровом военкомате одобрен Советом Федерации. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об электронных повестках в пятницу, 14 апреля. Согласно документу, Минцифры предстоит сформировать такие сервисы, как «Реестр повесток» и «Реестр воинского учета». Подробнее о поправках — в нашем материале.