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    Это приказ. Профиль на «Госуслугах» теперь нельзя удалить на сайте

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    Кнопка удаления профиля исчезла с портала «Госуслуги». Пользователи обратили на это внимание 31 марта. В справочной портала «Фонтанке» объяснили, что это связано с приказом Минцифры.

    «Да, сейчас [удалить] нельзя. Минцифры запретило, сейчас кнопка «Удалить» у вас не будет отображаться в личном кабинете. Это в связи с тем, что… Сейчас нельзя», — пояснила оператор по телефону.

    По словам оператора, у пользователей все же осталась возможность удалить подтвержденный профиль. Это можно сделать в центре обслуживания. Что касается неподтвержденных профилей, удалить их «пока нет возможности».

    Функция удаления недоступна и в приложении «Госуслуг». Решить задачу не смог и робот-помощник.

    При этом пользователи заметили пропажу кнопки на фоне новостей об «электронных повестках», которые якобы будут отправляться во время весенней призывной кампании 2023 года. Два события моментально оказались связаны.

    Тем временем в брифинге контр-адмирала Цимлянского, посвященном началу призывной кампании, речь шла об электронном оповещении, а вовсе не о повестках. Более того, «новшеству» уже примерно год. Именно столько времени сообщение от военкома может приходить пользователям на электронную почту или телефон.

    Принимать приглашение посетить военкомат или нет — решает каждый сам для себя. Гражданин вправе проигнорировать такую форму приглашения: ответственность за неявку наступает лишь в том случае, когда повестка вручена лично и под расписку.

    О том, как отреагировали в петербургских военкоматах на вопрос об электронных приглашениях, читайте здесь.

    Все, что нужно знать о весенней призывной кампании 2023 года, — в материале «Фонтанки».

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    Гость31 Мар 2023 в 18:18
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