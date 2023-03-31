Это приказ. Профиль на «Госуслугах» теперь нельзя удалить на сайте

Кнопка удаления профиля исчезла с портала «Госуслуги». Пользователи обратили на это внимание 31 марта. В справочной портала «Фонтанке» объяснили, что это связано с приказом Минцифры.



«Да, сейчас [удалить] нельзя. Минцифры запретило, сейчас кнопка «Удалить» у вас не будет отображаться в личном кабинете. Это в связи с тем, что… Сейчас нельзя», — пояснила оператор по телефону.

По словам оператора, у пользователей все же осталась возможность удалить подтвержденный профиль. Это можно сделать в центре обслуживания. Что касается неподтвержденных профилей, удалить их «пока нет возможности».