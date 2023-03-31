Это приказ. Профиль на «Госуслугах» теперь нельзя удалить на сайте

Кнопка удаления профиля исчезла с портала «Госуслуги». Пользователи обратили на это внимание 31 марта. В справочной портала «Фонтанке» объяснили, что это связано с приказом Минцифры.
«Да, сейчас [удалить] нельзя. Минцифры запретило, сейчас кнопка «Удалить» у вас не будет отображаться в личном кабинете. Это в связи с тем, что… Сейчас нельзя», — пояснила оператор по телефону.
По словам оператора, у пользователей все же осталась возможность удалить подтвержденный профиль. Это можно сделать в центре обслуживания. Что касается неподтвержденных профилей, удалить их «пока нет возможности».
Функция удаления недоступна и в приложении «Госуслуг». Решить задачу не смог и робот-помощник.
При этом пользователи заметили пропажу кнопки на фоне новостей об «электронных повестках», которые якобы будут отправляться во время весенней призывной кампании 2023 года. Два события моментально оказались связаны.
Тем временем в брифинге контр-адмирала Цимлянского, посвященном началу призывной кампании, речь шла об электронном оповещении, а вовсе не о повестках. Более того, «новшеству» уже примерно год. Именно столько времени сообщение от военкома может приходить пользователям на электронную почту или телефон.
Принимать приглашение посетить военкомат или нет — решает каждый сам для себя. Гражданин вправе проигнорировать такую форму приглашения: ответственность за неявку наступает лишь в том случае, когда повестка вручена лично и под расписку.
О том, как отреагировали в петербургских военкоматах на вопрос об электронных приглашениях, читайте здесь.
Все, что нужно знать о весенней призывной кампании 2023 года, — в материале «Фонтанки».