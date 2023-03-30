Кого точно призовут в армию, а кому положена отсрочка. Всё, что нужно знать о кампании «Весна-2023»

С 1 апреля в России стартует весенний призыв на срочную службу. Указ о начале призыва еще должен издать президент. Как правило, это происходит в последние дни марта. Кампания продлится 3,5 месяца, до
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По словам врио военного комиссара Петербурга Ильфата Абзалова, требования к призывникам остаются высокими:
Повестки бывают разные. В теории вызвать в военкомат могут:
- для постановки на первичный учет;
- для медосвидетельствования;
- для уточнения данных;
- для призыва по мобилизации;
- на военные сборы;
- в рамках призыва на срочную службу (от вызова на медкомиссию до отправки в войска).
Если вы расписались в повестке и получили ее на руки, за неявку в военкомат в обозначенные в ней дату и время потенциальному срочнику грозит ответственность. Она может быть административной (статья 21.5 КоАП, максимальный штраф — 3 тысячи рублей) или уголовной, если вас заподозрят в уклонении от военной (или альтернативной гражданской) службы (статья 328 УК РФ, до двух лет лишения свободы).
В рамках мероприятий, связанных с военной службой по призыву, выписываются повестки для прохождения призывной комиссии, которая принимает одно из решений:
- о призыве на военную службу;
- о направлении на альтернативную гражданскую службу;
- о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
- об освобождении от призыва на военную службу;
- об освобождении от исполнения воинской обязанности;
- о зачислении в запас.
Определенные категории граждан могут быть освобождены от призыва или вовсе не подлежать ему. К последним относятся:
- отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы;
- имеющие непогашенную судимость;
- находящиеся под следствием.
Право на освобождение от службы по призыву имеют граждане:
- имеющие ученую степень;
- являющиеся сыновьями или родными братьями военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших в связи с исполнением ими соответствующих обязанностей или умерших вследствие увечья либо заболевания, полученных во время исполнения обязанностей.
В определенный период своей жизни призывник имеет право на отсрочку от армии. Полный список обстоятельств, гарантирующих такое право, можно найти в ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В частности, отсрочить свое пребывание в армии могут:
- студенты-очники вуза и аспиранты;
- отцы-одиночки;
- опекуны престарелых родителей и несовершеннолетних детей;
- отцы с двумя детьми и более;
- отцы детей с женами, срок беременности которых составляет не менее 22 недель;
- депутаты всех уровней органов законодательной власти;
- признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до года).
Врачи в военкомате присваивают призывнику одну из категорий годности:
- А — годен к военной службе;
- Б — годен к службе с незначительными ограничениями;
- В — ограниченно годен;
- Г — временно не годен;
- Д — не годен.
Врачи в военкомате не будут проводить обследование и ставить диагнозы. Они будут смотреть на документы и выписки из медицинских учреждений. Нужно собрать их заранее, чтобы на медкомиссии получить соответствующую состоянию здоровья категорию.
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