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    Кого точно призовут в армию, а кому положена отсрочка. Всё, что нужно знать о кампании «Весна-2023»

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    3 комментария
    Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
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    С 1 апреля в России стартует весенний призыв на срочную службу. Указ о начале призыва еще должен издать президент. Как правило, это происходит в последние дни марта. Кампания продлится 3,5 месяца, до 15 июля. В Петербурге за этот период планируют призвать 3000 человек. Их возраст, как и в прежние годы, укладывается в диапазон от 18 до 27 лет. Изменения в этой части начнут действовать с 2024 года.

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    По словам врио военного комиссара Петербурга Ильфата Абзалова, требования к призывникам остаются высокими: 12 % из них должны иметь военно-учетную специальность, 20 % должны иметь высшее образование. Как заявил губернатор Александр Беглов, «все призывники срочной службы не будут направляться на территорию специальной военной операции». Хотя здесь нужно быть готовым к тому, что есть вероятность прохождения службы в граничащих с этой зоной областях России. Есть еще и такой нюанс — чем раньше (в первые недели) попадаешь к военкому, тем больше шансов самому выбрать регион службы.

    Повестки бывают разные. В теории вызвать в военкомат могут:

    • для постановки на первичный учет;
    • для медосвидетельствования;
    • для уточнения данных;
    • для призыва по мобилизации;
    • на военные сборы;
    • в рамках призыва на срочную службу (от вызова на медкомиссию до отправки в войска).

    Если вы расписались в повестке и получили ее на руки, за неявку в военкомат в обозначенные в ней дату и время потенциальному срочнику грозит ответственность. Она может быть административной (статья 21.5 КоАП, максимальный штраф — 3 тысячи рублей) или уголовной, если вас заподозрят в уклонении от военной (или альтернативной гражданской) службы (статья 328 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

    В рамках мероприятий, связанных с военной службой по призыву, выписываются повестки для прохождения призывной комиссии, которая принимает одно из решений:

    • о призыве на военную службу;
    • о направлении на альтернативную гражданскую службу;
    • о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;
    • об освобождении от призыва на военную службу;
    • об освобождении от исполнения воинской обязанности;
    • о зачислении в запас.

    Определенные категории граждан могут быть освобождены от призыва или вовсе не подлежать ему. К последним относятся:

    • отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы;
    • имеющие непогашенную судимость;
    • находящиеся под следствием.

    Право на освобождение от службы по призыву имеют граждане:

    • имеющие ученую степень;
    • являющиеся сыновьями или родными братьями военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших в связи с исполнением ими соответствующих обязанностей или умерших вследствие увечья либо заболевания, полученных во время исполнения обязанностей.

    В определенный период своей жизни призывник имеет право на отсрочку от армии. Полный список обстоятельств, гарантирующих такое право, можно найти в ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В частности, отсрочить свое пребывание в армии могут:

    • студенты-очники вуза и аспиранты;
    • отцы-одиночки;
    • опекуны престарелых родителей и несовершеннолетних детей;
    • отцы с двумя детьми и более;
    • отцы детей с женами, срок беременности которых составляет не менее 22 недель;
    • депутаты всех уровней органов законодательной власти;
    • признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до года).

    Врачи в военкомате присваивают призывнику одну из категорий годности:

    • А — годен к военной службе;
    • Б — годен к службе с незначительными ограничениями;
    • В — ограниченно годен;
    • Г — временно не годен;
    • Д — не годен.

    Врачи в военкомате не будут проводить обследование и ставить диагнозы. Они будут смотреть на документы и выписки из медицинских учреждений. Нужно собрать их заранее, чтобы на медкомиссии получить соответствующую состоянию здоровья категорию.

    Какой недуг дает отсрочку и на какое время — смотрите в нашем подробнейшем разборе

    «Что дает отсрочку от армии и кто признается годным к службе»

    Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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    Комментарии 3

    Гость30 Мар 2023 в 07:06
    Недомужики в панике!
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