Кого точно призовут в армию, а кому положена отсрочка. Всё, что нужно знать о кампании «Весна-2023»

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС Поделиться Поделиться





С 1 апреля в России стартует весенний призыв на срочную службу. Указ о начале призыва еще должен издать президент. Как правило, это происходит в последние дни марта. Кампания продлится 3,5 месяца, до 15 июля . В Петербурге за этот период планируют призвать 3000 человек. Их возраст, как и в прежние годы, укладывается в диапазон от 18 до 27 лет. Изменения в этой части начнут действовать с 2024 года.



Читайте также: Когда в России повысят призывной возраст: объясняем за минуту По словам врио военного комиссара Петербурга Ильфата Абзалова, требования к призывникам остаются высокими: 12 % из них должны иметь военно-учетную специальность, 20 % должны иметь высшее образование. Как заявил губернатор Александр Беглов, «все призывники срочной службы не будут направляться на территорию специальной военной операции». Хотя здесь нужно быть готовым к тому, что есть вероятность прохождения службы в граничащих с этой зоной областях России. Есть еще и такой нюанс — чем раньше (в первые недели) попадаешь к военкому, тем больше шансов самому выбрать регион службы.



Повестки бывают разные. В теории вызвать в военкомат могут:

для постановки на первичный учет;

для медосвидетельствования;

для уточнения данных;

для призыва по мобилизации;

на военные сборы;

в рамках призыва на срочную службу (от вызова на медкомиссию до отправки в войска). Если вы расписались в повестке и получили ее на руки, за неявку в военкомат в обозначенные в ней дату и время потенциальному срочнику грозит ответственность. Она может быть административной (статья 21.5 КоАП, максимальный штраф — 3 тысячи рублей) или уголовной, если вас заподозрят в уклонении от военной (или альтернативной гражданской) службы (статья 328 УК РФ, до двух лет лишения свободы).



В рамках мероприятий, связанных с военной службой по призыву, выписываются повестки для прохождения призывной комиссии, которая принимает одно из решений:

о призыве на военную службу; о направлении на альтернативную гражданскую службу; о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу; об освобождении от призыва на военную службу; об освобождении от исполнения воинской обязанности; о зачислении в запас.

Определенные категории граждан могут быть освобождены от призыва или вовсе не подлежать ему. К последним относятся:



отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы; имеющие непогашенную судимость; находящиеся под следствием.

Право на освобождение от службы по призыву имеют граждане:

имеющие ученую степень;

являющиеся сыновьями или родными братьями военнослужащих, проходивших военную службу по призыву и погибших в связи с исполнением ими соответствующих обязанностей или умерших вследствие увечья либо заболевания, полученных во время исполнения обязанностей.

В определенный период своей жизни призывник имеет право на отсрочку от армии. Полный список обстоятельств, гарантирующих такое право, можно найти в ст. 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». В частности, отсрочить свое пребывание в армии могут:

студенты-очники вуза и аспиранты;

отцы-одиночки;

опекуны престарелых родителей и несовершеннолетних детей;

отцы с двумя детьми и более;

отцы детей с женами, срок беременности которых составляет не менее 22 недель;

депутаты всех уровней органов законодательной власти;

признанные временно не годными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до года).

Врачи в военкомате присваивают призывнику одну из категорий годности:

А — годен к военной службе;

Б — годен к службе с незначительными ограничениями;

В — ограниченно годен;

Г — временно не годен;

Д — не годен. Врачи в военкомате не будут проводить обследование и ставить диагнозы. Они будут смотреть на документы и выписки из медицинских учреждений. Нужно собрать их заранее, чтобы на медкомиссии получить соответствующую состоянию здоровья категорию.

Какой недуг дает отсрочку и на какое время — смотрите в нашем подробнейшем разборе «Что дает отсрочку от армии и кто признается годным к службе»