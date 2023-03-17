    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -3

    0 м/с, штиль

    770мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.41eur81.14

    В армию в 30 лет! Когда в России повысят призывной возраст: объясняем за минуту

    Внести поправки в закон о срочной службе предложил министр обороны

    5901
    33 комментария

    Объясняем за минуту, как в России изменится призыв на срочную службу

    Максим Бутусов / E1.RU

    В России готовятся повысить призывной возраст. Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 13 марта. Он предусматривает повышение максимального возраста для призыва на срочную службу с 27 до 30 лет. Если документ пройдет три чтения без правок, то новые правила начнут действовать уже в 2024 году. Что изменится для призывников, — рассказываем в видео за одну минуту.

    Вот как предлагают повышать возраст призыва:

    • в 2024 году в армию будут призывать с 19 до 30 лет;
    • в 2025 году — с 20 до 30 лет;
    • в 2026-м — с 21 года до 30 лет.

    Первым идею поднять призывной возраст озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Разработанный после этого законопроект «О воинской обязанности и военной службе» сохраняет прежние правила отсрочек и зачисления в запас. Напомним, что отсрочку можно получить по учебе, по болезни и по семейным обстоятельствам. В запас военнообязанные попадают после прохождения срочной службы в армии, а также если отучились в военных вузах или военных учебных центрах, прошли альтернативную гражданскую службу.

    С начала специальной военной операции в России уже изменили ряд законов и нормативных актов, которые касаются Вооруженных сил. Например, весной 2023 года расширили права и круг задач военкоматов.

    По теме

    ПризывВоенный призывСрочная службаАрмияПовесткаВоенкомат
    ЛАЙК5
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ12
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 33

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close