В армию в 30 лет! Когда в России повысят призывной возраст: объясняем за минуту

Объясняем за минуту, как в России изменится призыв на срочную службу
Максим Бутусов / E1.RU
В России готовятся повысить призывной возраст. Законопроект внесли в нижнюю палату парламента 13 марта. Он предусматривает повышение максимального возраста для призыва на срочную службу с 27 до 30 лет. Если документ пройдет три чтения без правок, то новые правила начнут действовать уже в 2024 году. Что изменится для призывников, — рассказываем в видео за одну минуту.
Вот как предлагают повышать возраст призыва:
- в 2024 году в армию будут призывать с 19 до 30 лет;
- в 2025 году — с 20 до 30 лет;
- в 2026-м — с 21 года до 30 лет.
Первым идею поднять призывной возраст озвучил глава Минобороны Сергей Шойгу в декабре 2022 года. Разработанный после этого законопроект «О воинской обязанности и военной службе» сохраняет прежние правила отсрочек и зачисления в запас. Напомним, что отсрочку можно получить по учебе, по болезни и по семейным обстоятельствам. В запас военнообязанные попадают после прохождения срочной службы в армии, а также если отучились в военных вузах или военных учебных центрах, прошли альтернативную гражданскую службу.
С начала специальной военной операции в России уже изменили ряд законов и нормативных актов, которые касаются Вооруженных сил. Например, весной 2023 года расширили права и круг задач военкоматов.