Опять повестка. Что значит массовый вызов в военкомат и как на это реагировать

Фото: Александр Щербак/ТАСС Поделиться Поделиться





Реакция на слова губернатора Беглова показывает, что тема повестки в военкомат по-прежнему чувствительна. Официальные представители власти несколько месяцев повторяют: «Вторая волна мобилизации на сегодняшний момент не обсуждается», и каждый видит/слышит в этой фразе то, что хочет видеть/слышать. Тем не менее массовая рассылка повесток для многих стала поводом для новой тревоги. На этом фоне будет не лишним напомнить, как и кому вручается повестка, какие виды повесток существуют и как на них реагировать.



Какие бывают повестки в военкомат О том, как в теории должна выглядеть «правильная» повестка и как она порой оформляется на практике, мы рассказывали в одной из наших публикаций.

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Главный принцип остался неизменным: чтобы повестка имела статус документа с юридическими последствиями, она должна быть вручена лично, под роспись, и обязательно — уполномоченным на это лицом. Круг уполномоченных лиц при этом довольно широк. По сути, военный комиссариат может прибегнуть к помощи сотрудников практически любой бюджетной организации, согласовав с руководством организации и оформив соответствующие бумаги. Повестка может прийти к вам на работу, в частную компанию, и тогда вручить ее вам под роспись должен коллега, ответственный за военно-учетную работу (как правило, это кадровик).



Кстати, повестку может выписать только военкомат, к которому вы прикреплены или должны быть прикреплены. Повестку могут прислать и по почте («Почтой России»), но при условии, что оформлена функция уведомления, то есть адресат расписывается при получении простого или заказного письма.

Итак, с какой целью могут вызвать в военкомат: Для постановки на первичный учет.

Для медосвидетельствования.

Для уточнения данных.

Для призыва по мобилизации.

На военные сборы.

В рамках призыва на срочную службу (от вызова на медкомиссию до отправки в войска).

В рамках мероприятий, связанных с военной службой по призыву, выписываются повестки для прохождения призывной комиссии, которая принимает одно из решений:



— о призыве на военную службу;

— о направлении на альтернативную гражданскую службу;

— о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;

— об освобождении от призыва на военную службу;

— об освобождении от исполнения воинской обязанности;

— о зачислении в запас.

Чем грозит неявка в военкомат Если вы расписались и получили на руки повестку, то за неявку в обозначенную в ней дату и время наступает ответственность. Она может быть административной (статья 21.5 КоАП, максимальный штраф 3 тысячи рублей) или уголовной, если вас заподозрят в уклонении от военной (или альтернативной гражданской) службы (статья 328 УК РФ, до двух лет лишения свободы). Важно помнить: речь идет об ответственности за действия/бездействия, связанные с военной службой по призыву. Уголовной ответственности за уклонение или отказ от мобилизации в настоящее время не предусмотрено российским законодательством.



Уважительные причины неявки в военкомат Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» содержит перечень обстоятельств, при которых неявка в военкомат не будет преследоваться по закону. Вот этот перечень уважительных причин:

— заболевание или увечье гражданина; — тяжелое состояние здоровья или похороны ближайших родственников; — форс-мажор, действие непреодолимой силы, например разрушительный ураган, цунами и иное стихийное бедствие; — иные причины, которые признает уважительными специальная комиссия или суд.



Одной лишь словесной ссылки на уважительную причину будет недостаточно, военкому нужно будет предоставить доказательства: справку из травмпункта, больничный, свидетельство о смерти. При этом уважительная причина лишь приостанавливает действие повестки, но не отменяет ее. То есть если вы сломали руку, то все равно должны будете прийти в военкомат, как только срастутся кости.



Зачем вызывают в военкомат для уточнения данных И все-таки с какой целью сейчас, весной 2023 года, петербургские военкоматы рассылают повестки горожанам? Губернатор Александр Беглов ответил на этот вопрос так: начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных. Прошедшая осенью частичная мобилизация явила обществу катастрофичность положения, в котором находятся военкоматы: устаревшие, утраченные, не соответствующие действительности данные о состоящих на воинском учете привели к массовым ошибкам, когда повестки приходили невоеннообязанным женщинам, умершим и даже тем, кто уже служит. На этом фоне было принято решение о цифровизации военкоматов. Собственно, она сейчас и происходит. Личные дела военнообязанных из картонных папок переносятся в компьютеры. Так что объяснение об «уточнении персональных данных военнообязанных» выглядит логично.



Кроме того, не стоит забывать, что с 1 апреля начнется набор на военную службу по призыву. Это значит, что повесток станет еще больше. Плюс в ближайшее время может быть издан президентский указ о военных сборах для пребывающих в запасе. Они проводятся ежегодно, период обозначается отдельным указом. В прошлом году такой был подписан 18 февраля, в 2021 году — указ был опубликован 26 апреля.

Существует и еще одна причина, по которой могут вызвать в военкомат. Формально ее можно отнести к категории «уточнение данных», но нужно быть готовым к тому, что поступит предложение заключить контракт с Минобороны. Заставить, принудить подписать контракт никто не может. Предлагать, убеждать, рисовать перспективы карьерного роста и финансового благополучия законом не запрещено. С этой целью — популяризации военной службы по контракту — в районах Петербурга созданы так называемые информационные штабы. В задачу таких штабов входит в том числе повышение привлекательности контрактной службы в глазах населения, информирование о преимуществах армейской жизни, помощь при составлении контракта.

