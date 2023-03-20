«Это не мобилизация». В Петербурге объяснили, зачем снова разносят повестки

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться





Уже несколько дней петербуржцам рассылают весточки из военкоматов. Чиновники успокаивают — это рутина. В районных администрациях тем временем готовятся агитировать мужчин на подписание контракта с министерством обороны.

Губернатор Александр Беглов в еженедельном обращении по радио к горожанам заявил, что в Петербурге начался процесс уточнения персональных данных военнообязанных. О том, что петербуржцам начали приходить приглашения в военкомат, до этого заявляли активисты и правозащитники. Например, бывший директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин писал в соцсетях о том, что в Петербурге повестки якобы выдают в одной из больниц.

По утверждению Беглова, повестки — мера вынужденная: «Частичная мобилизация прошлой осенью выявила существенные расхождения в системах хранения персональных данных военнообязанных. Не все офицеры, сержанты и рядовые запаса, как того требует закон, сообщали об изменениях в семейном положении, образовании, смене места работы или должности. Некоторые переезжали в другую квартиру, забывая встать на воинский учет по новому месту жительства. Все эти пробелы необходимо устранить». До этого в петербургском комитете по законности и правопорядку также объясняли рассылку повесток работой по учету данных. И даже напоминали горожанам, что за порчу или утрату документов воинского учета предусмотрены административная ответственность и штраф на сумму от 500 до 3 тысяч рублей. Также и за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

К распространению повесток, как и в прошлый раз, подключили и муниципальных служащих. Во время частичной мобилизации они разнесли 68 тысяч повесток. (Важно понимать: количество повесток не равно числу мобилизованных. — Прим. ред.) Об этом на прошлой неделе рассказывал коллегам депутат и глава совета муниципальных образований Всеволод Беликов. Особо отличились, по его словам, Коломяги, Пушкин, Полюстрово, Волковское, Академическое, Пискаревка, Малая Охта, Георгиевский, Александровский и Шушары. «Мы всем помогаем. Сейчас идет уточнение баз. Я вам точно говорю: это не мобилизация, ее нет и не предвидится. Это плановая работы», — заявил «Фонтанке» Беликов.

Судя по данным собеседников «Фонтанки», в районах пока к раздаче повесток привлекли не всех муниципалов: например, в Центральном и Невском районах служащим повестки не раздавали. Разнятся показания и районных чиновников о том, как устроен этот процесс в каждой из частей города. В администрации Калининского района «Фонтанке», например, сообщили, что раздача повесток с целью уточнения данных для местного военкомата и ответственных чиновников — постоянная работа, которую ведут круглый год. «Ничего из ряда вон выходящего не происходило, никаких особых команд не было. У нас скоро начнется весенний призыв, активно идет прием на контрактную службу. А военкомат в ближайшее время начнет еще работу по патриотическому воспитанию — сотрудники будут рассказывать в школах о тех героях, которые проходят службу в зоне специальной военной операции», — сказал глава района Сергей Петриченко.

В Московском районе «Фонтанке» сообщили, что повестки для уточнения данных приходят в основном молодежи, которую в ближайшее время ожидает весенний призыв, а всех остальных вызывают точечно. «У нас теперь военкоматы цифровые, все данные в компьютерах и программах, теперь никаких повторов и ошибок не будет, кого-то вызывают, уточняют сведения», — отметил глава района Владимир Ушаков. Процесс рассылки повесток совпал с организацией в районах Петербурга информационных штабов, где должны заниматься пропагандой заключения контракта с министерством обороны. Впрочем, чиновники настаивают, что это не связанные между собой процессы. «Это отдельный процесс. Если человек хочет служить, ему будут предлагать, рассказывать об условиях. Будут раздавать листовки, будет бегущая строка, сделают единый номер, где расскажут обо всех условиях и помогут заключить контракт», — добавил Ушаков.

В администрации Фрунзенского «Фонтанке» подтвердили, что также создали аналогичный штаб, но добавили, что считают его формальностью: «Фактически он и так работает с первых дней СВО. А в сентябре 2022 года в нашей стране началась частичная мобилизация. Каждый день от военного комиссариата на Южном шоссе во Фрунзенском районе отправлялись автобусы с защитниками Родины, и как 80 лет назад над нашим городом звучала музыка «Прощание славянки». Каждая администрация поддерживает своих добровольцев, своих мобилизованных. Оказывает помощь родственникам. Все эти процессы давно ведутся», — сообщили в пресс-службе.

«Фонтанка» спросила собеседников в районах о том, нужно ли по итогам работы информационных штабов отчитываться о каком-то конкретном результате, например, количестве заключенных контрактов. В ответ чиновники сообщили, что если бы у них такие цифры и были, то они бы их всё равно не назвали.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»