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    В Смольном объяснили, почему россиянам до сих пор приходят повестки

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    В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга объяснили выдачу повесток горожанам. Одной и основных задач воинского учёта, заявили там, является документальное оформление сведений о гражданах, которые на нём состоят.

    «Для постановки на воинский учет, а также внесения изменений в документы воинского учета нужно лично явиться в военный комиссариат по месту жительства и (или) пребывания, в том числе при отсутствии регистрации по указанным месту жительства и (или) пребывания», — говорится в сообщении от 17 марта.

    Там же указано, что гражданин обязан бережно хранить документы воинского учёта. За их порчу или утрату предусмотрена административная ответственность и штраф на сумму от 500 до 3 тысяч рублей. Такое же наказание последует в случае неявки в военкомат по повестке без уважительной причины.

    Во время отсутствия работника из-за вызова в военкомат за ним сохраняется средний заработок. Работодатель в таком случае может возместить все расходы на его оплату. Для получения компенсации гражданин должен направить в военкомат письмо с указанием суммы расходов, размера среднего заработка и банковские реквизиты работодателя.

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