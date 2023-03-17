В Смольном объяснили, почему россиянам до сих пор приходят повестки

В Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга объяснили выдачу повесток горожанам. Одной и основных задач воинского учёта, заявили там, является документальное оформление сведений о гражданах, которые на нём состоят.

«Для постановки на воинский учет, а также внесения изменений в документы воинского учета нужно лично явиться в военный комиссариат по месту жительства и (или) пребывания, в том числе при отсутствии регистрации по указанным месту жительства и (или) пребывания», — говорится в сообщении от 17 марта.