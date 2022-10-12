Парад повесток. Показываем, какие повестки приходят петербуржцам, и объясняем, как на них реагировать

На портале официальных разъяснений «Объясняем.рф» опубликовали лаконичные ответы насчет того, как должна выглядеть и какими путями приходить к человеку правильная повестка на мобилизацию. У «Фонтанки» между тем уже скопилась небольшая коллекция повесток разнообразных видов, агрегатных состояний и судьбы. Эти артефакты присылают читатели. Есть даже повестка «говорящая» — по телефону. Как все это понимать?



Согласно официальной информации портала «Объясняем.рф», повестка может быть вручена человеку только лично в руки под подпись. Повестки о призыве не включены в системы электронного документооборота.

Это значит, что все повестки или документы, их напоминающие, которые вы находите в почтовом ящике, под ковриком для ног или в дверном косяке, не имеют юридической силы или значения. Как и послания, направленные по электронной почте. Повестка, имеющая законную силу, должна быть оформлена заблаговременно, подписана военным комиссаром и заверена печатью военкомата. То есть заполнить бланк прямо на улице, поймав за локоть подходящего по возрасту мужчину и выяснив его паспортные данные, нельзя.

Кроме подписи и печати в повестке обязательно должны быть указаны время, дата и место явки. Что делать, если эти графы пустуют? «Объясняем.рф» дает бескомпромиссный ответ: «Если времени и даты нет, мобилизуемый должен явиться в военкомат, где он состоит на воинском учете, в удобное ему время». Правда, в совете не уточняется, в какие именно сроки должно наступить это самое «удобное» для вас время. Что мы имеем на практике? Образец повестки, которая имеет отношение к мобилизации, редакция «Фонтанки» опубликовала еще 22 сентября.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Но первые повестки, которые петербуржцы получили и показали «Фонтанке», выглядели так:

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Не все повестки, попадающие в руки гражданам, подходящих под мобилизацию статей, имеют к этой самой мобилизации отношение. Так, Николай Валуев 29 сентября показал вот такую повестку, которая пришла ему из военкомата.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Правда, в бумаге говорится, что Валуева вызывают «для уточнения сведений и внесения изменений в документы воинского учета». К тому же повестка выписана на 15 сентября, то есть за неделю до объявления мобилизации. По информации «Фонтанки», такие повестки массово рассылались всем, начиная с лета.

Повестки в Петербурге попадали гражданам лично в руки довольно затейливыми путями. В Красногвардейском районе администрация распространяла вот такие повестки через поликлинику.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





А так выглядят «женские» повестки из того же Красногвардейского района, который вообще стал «чемпионом» по «мобилизационным аномалиям»:

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Далеко не все, что приносят гражданам по месту жительства, вообще имеет официальное отношение к мобилизации. Так, читатели сообщили, что в том же Красногвардейском районе им на двери крепили записки следующего содержания: «Уважаемый такой-то, в связи с неоднократным посещением и невозможностью вручить вам повестку необходимо прийти на участок оповещения в управляющую компанию». Повесткой такое послание, конечно, не является.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В Калининском районе повестку принес — точнее, донес до петербуржца — сотрудник ЖКС, эту повестку «вручили» по телефону, поэтому мы не можем вам ее показать. Разновидность «подковерной» (засунутой под дверной коврик) повестки прислал читатель из Выборгского района. О себе он сообщил, что не служил и у него категория В. Читателя смутило, что у найденной им повестки отрезана та часть, где мобилизуемый должен расписываться. Но, напомним, если документ не был вручен лично в руки уполномоченным военкоматом лицом, никакой силы он не имеет.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





3 октября читатели начали сообщать о «цифровых повестках». Вот такую рассылку получил петербуржец Илья на электронную почту. Букв много, но и это не повестка.

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Читатель «Фонтанки» Яков из Красногвардейского района рассказал, что 7 октября ему в почтовый ящик бросили вот такую бумагу. Судя по качеству ее исполнения, рассылка была веерная.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





«Кажется, что печать и подпись просто напечатали на принтере, — описал свою находку Яков. — Но и игнорировать я её не могу, соседи говорят, что разносили люди в форме». У читателя живут кролик, два кота и попугаи. Яков не знает, что с ними будет, если его призовут на службу. 10 октября ему и его соседям снова бросили в почтовые ящики «повестки».

Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Вот еще один образец «почтовой» повестки от 7 октября, тоже из Красногвардейского района.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





11 октября читатель «Фонтанки» Олег сообщил, что на Вавиловых, 10, корп. 1, обнаружил повестки, приклеенные к почтовым ящикам. «Можно подойти и прочитать личные данные призывников», — удивился увиденному читатель. И подкрепил свои впечатления фотофактом.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Надо отметить, что, судя по расположению текста, эти артефакты не очень похожи на повестки, виденные редакцией прежде. Они отдаленно напоминают образец повестки, которую «Фонтанка» публиковала 22 сентября, но с неотрезанной частью, которая должна остаться у представителя военкомата с подписью гражданина после вручения документа лично в руки.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





9 октября жительница Калининского района Яна нашла вот такую повестку в двери квартиры.

Фото: читатель «Фонтанки» Поделиться Поделиться





По поводу таких визитов, пока вас не было дома, портал «Объясняем.рф» сообщает следующее: «Вам необходимо принять эту информацию к сведению, поскольку в стране объявлена частичная мобилизация. Вы можете явиться в военный комиссариат, не дожидаясь вручения повестки». Отметим, что в этом сообщении отсутствует глагол «обязаны». Венера Галеева, «Фонтанка.ру»