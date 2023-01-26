В Петербурге начали подготовку к весеннему призыву. Возраст тот же

Смольный опубликовал проект постановления, которое предписывает различным ведомствам работать в направлении призыва на военную службу в апреле-июле 2023 года. Документ опубликован 26 января.



Речь в нем идет о проведении амбулаторного медицинского и флюорографического обследования и работе сборного пункта на Загородном проспекте.

При этом говорится о призыве мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, то есть призывной возраст не меняется.

Напомним, в конце прошлого года заявил, что в дальнейшем целесообразно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. В середине января председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что верхнюю границу могут поднять уже ближайшей весной, однако затем он же заявил, что весенний призыв пройдет по старым правилам.