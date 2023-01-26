    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -1

    3 м/с, ю-з

    759мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd68.96eur74.96

    В Петербурге начали подготовку к весеннему призыву. Возраст тот же

    3036
    2 комментария

    Смольный опубликовал проект постановления, которое предписывает различным ведомствам работать в направлении призыва на военную службу в апреле-июле 2023 года. Документ опубликован 26 января.

    Речь в нем идет о проведении амбулаторного медицинского и флюорографического обследования и работе сборного пункта на Загородном проспекте.

    При этом говорится о призыве мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, то есть призывной возраст не меняется.

    Напомним, в конце прошлого года заявил, что в дальнейшем целесообразно повысить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст — с 27 до 30 лет. В середине января председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что верхнюю границу могут поднять уже ближайшей весной, однако затем он же заявил, что весенний призыв пройдет по старым правилам.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Срочная службаПризыв в армию
    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close