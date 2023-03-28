Весной в Петербурге призовут в армию 3 тысячи человек. Их не отправят в зону боевых действий

Норма военного призыва на весеннюю кампанию в Петербурге составляет около 3 тысяч человек. Об этом рассказал 28 марта Ильфат Абзалов, врио военного комиссара Петербурга на заседании городского правительства.



По его словам, требования к призывникам остаются высокими: 12% из них должны иметь военно-учетную специальность. 20% должны иметь высшее образование.



При это Абзалов подчеркнул, что система оповещения призывников по итогам осенней кампании показала свои недостатки. В частности, неоповещенными остались около 5 тысяч человек, которые автоматически пополняют категорию уклоняющихся от службы, увеличивающуюся год от года. В частности, Абзалов раскритиковал муниципальных депутатов, которые, по его словам, недостаточно активно участвовали в этом процессе.

