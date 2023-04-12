Не только кнут, там есть и пряник. Рассказываем о неожиданном в законе об электронных повестках

Фото: Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ Поделиться Поделиться





Госдума в трех чтениях приняла закон о цифровом военкомате или, как его уже назвали в народе, закон об электронных повестках. Документ объемный, внесенный и принятый в спешке. Он по-настоящему революционный — в том смысле, что переводит бумажные военкоматы на электронные рельсы. В нем есть как довольно жесткие меры, так и неожиданные послабления. Рассказываем об основных изменениях в законе, который содержит точечные поправки в несколько федеральных законов, но главным образом меняет ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».



Напомним, речь по-прежнему идет о призыве на военную службу мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет пока не принят.

Главные изменения в законе об электронных повестках Повестка приобретает уведомительный характер. У военкома больше нет необходимости «ловить» призывника и вручать документ под роспись. Бумажная версия сохраняется, но равную ей силу имеют также:

Электронное уведомление на Госуслугах;

Заказное письмо (с уведомлением) по почте;

Уведомление в личном кабинете Реестра повесток;

Выписка из Реестра повесток, полученная в МФЦ.



Когда повестка считается врученной Если вам ее лично вручил сотрудник военкомата или работник вашей организации, ответственный за военно-учетное направление (как правило, кадровик).

В день доставки (вручения) заказного письма — при этом обязательно должно быть уведомление с отметкой почты о доставке (вручении).

Если гражданин отказывается получать повестку, это фиксируется сотрудником военкомата, кадровиком, сотрудником почты и повестка все равно считается врученной.

В день размещения электронной повестки в личном кабинете на «соответствующем информационном ресурсе» (в законе не конкретизируется, что это Госуслуги).

Через семь дней после размещения соответствующей записи в Реестре повесток.

Что такое Реестр повесток Реестр повесток, равно как и еще один новый сервис Реестр воинского учета, существуют пока на бумаге. Эти информационные ресурсы еще только предстоит сформировать Минцифры по «техзаданию», которое должен определить Кабмин. Как следует из описания в законе, это должна быть некая единая база данных всех военнообязанных — «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете».



Конечный пользователь этого ресурса — Минобороны, а наполнять его будут все имеющиеся на данный момент государственные и не только сервисы, от налоговой и порталов типа «Правосудие» и «Госуслуги» до администраций образовательных учреждений (вузы, колледжи) и руководства компаний, в которых вы работаете. При этом для обработки персональных данных, согласно закону, не потребуется получать согласие гражданина.

Чтобы понять, где и от кого Реестр воинского учета будет наполняться сведениями, достаточно взглянуть на анкету, которая будет заведена на каждого военнообязанного.



Что будет храниться в Реестре воинского учета В состав сведений Реестра воинского учета включаются следующие сведения о гражданах:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);

б) дата рождения;

в) пол;

г) сведения о документе, удостоверяющем личность, включая вид, серию, номер, дату выдачи, наименование или код органа, выдавшего документ;

д) страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии);

е) идентификационный номер налогоплательщика;

ж) место жительства и (или) место пребывания, в том числе не подтвержденные регистрацией по месту жительства и (или) месту пребывания;



з) наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

и) код и наименование военного комиссариата, в котором гражданин состоит на учете;

к) сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета;

л) сведения о факте выдачи документа воинского учета;



м) сведения о трудовой деятельности, включая сведения о работодателе;

н) сведения о прохождении обучения, включая сведения об образовательной организации;

о) сведения о состоянии здоровья;

п) код записи о гражданине в государственном информационном ресурсе;

р) признак наличия у гражданина оснований для предоставления отсрочки или освобождения от призыва на военную службу;

с) иные сведения.

Из каких уже существующих баз данных будет формироваться Реестр военного учета:



полиции;

налоговой;

Росгвардии;

Минпросвещения;

Минобрнауки;

Минздрава;



Пенсионного фонда;



Центризбиркома.

По смыслу закона, все сведения будут слиты в эту базу автоматически, автоматически заполнена будет и виртуальная картотека. Для этого даже не нужно будет личного присутствия оформляемого гражданина. А о всех неточностях и ошибках в персональной анкете гражданин может сообщить при помощи Госуслуг. Но можно явиться и лично. Это не запрещено.

Кроме того, в Реестр воинского учета военные комиссариаты будут вносить данные:

— о направленных и полученных повестках;

— о явке (неявке), в том числе по уважительным причинам;

— о введении временных ограничительных мер;

— о начале административного или уголовного производства в связи с уклонением от службы;

— об обжаловании решений и результатах рассмотрения таких жалоб.



Состоящий на военном учете сможет зарегистрировать личный кабинет в Реестре повесток. Судя по описанию, это будет что-то типа личного кабинета в сервисе налоговой службы. Здесь можно будет увидеть информацию о выписанных повестках.

ВАЖНО: Если во время текущей кампании (например, осенью) не пришла повестка, а вы знаете, что отсрочки у вас нет, то следующей весной вы обязаны сами прийти в военкомат для сверки данных.

Что будет за неявку в военкомат по повестке Явиться по повестке необходимо в течение двухнедельного срока, максимально — 20 дней. Закон вводит еще одно новое понятие «временные меры, направленные на обеспечение явки по повестке военного комиссариата».

Какие могут меры за неявку в военкомат без уважительных причин: — запрет на выезд из страны;

— запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого;

— запрет на госучет и регистрацию недвижимости и транспорта;



— приостановка действия водительского удостоверения;



— запрет на получение кредита, займа в банке.

Решение об ограничительных мерах принимает военком, он же вводит эти сведения в единую базу, к которой (по смыслу закона) будут иметь доступ пограничники, гаишники, сотрудники Росреестра и банков. Региональные власти могут ввести дополнительные санкции, лишив социальных льгот, выплат и иных преференций. Ограничения снимает тоже военком — после явки к нему. Информация о введении и снятии запретов будет направляться через кабинет на «Госуслугах».

Уважительные причины неявки по повестке остались прежними. С ними можно ознакомиться в нашем материале.

Читайте также: Уважительные причины для неявки по повестке в военкомат Как изменилось наказание за уклонение от службы в армии Стоит отметить, что закон не предусматривает ужесточения наказания за уклонения от службы. Поправок в соответствующих статьях административного и Уголовного кодекса нет. При этом есть любопытный нюанс. Например, утрачивает силу пункт 4 ст. 31 закона «О воинской обязанности и военной службе». В действующей на данный момент редакции он звучит так:



«В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного комиссариата на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, указанный гражданин считается уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Ответственность упоминается еще и статье 7 этого же закона, но формулировка ее теряет свою категоричность. Сравните сами.

Действующая редакция закона: «В случае неявки граждан в указанные в повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, место и срок без уважительных причин, а также в иных случаях, установленных настоящим Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Принятая редакция закона: «В случае неявки гражданина в установленные настоящим Федеральным законом сроки в военный комиссариат (в том числе в установленные время и место по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет) без уважительных причин такой гражданин может быть привлечен к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации».



Какие еще нормы закона утратили силу Принятым законом также вычеркнут пункт 5 ст. 10, который обязывал бережно хранить военный билет, а в случае его утраты — восстановить в двухнедельный срок. Есть и еще несколько норм, утративших силу, но они несут скорее формальный характер. Так, например, обязанность лично сообщить военкому, если уезжаешь во время призыва на срок более чем 3 месяца, просто перекочевала из ст. 10 в ст. 31.

Когда начнут действовать новые правила об электронных повестках Закон принят Госдумой 11 апреля сразу во втором и третьем чтениях. Далее по процедуре утверждение в Совете Федерации и подписание президентом. В силу он вступает с момента опубликования. И вот здесь самым важным становится последний абзац закона, который объясняет, как будут работать новые правила, если их стержень — Реестр воинского учета — еще не создан.

Так вот «до начала эксплуатации государственного информационного ресурса … постановка на воинский учет без личной явки, направление повесток в электронной форме, применение временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, осуществляются без использования таких информационных систем и ресурсов».



Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов заявил, что в действующую сейчас (с 1 апреля по 15 июля) призывную кампанию электронные повестки применяться не будут. Но он с такой же уверенностью говорил и том, что электронных повесток не будет в принципе. При этом профильный по призывным вопросам адмирал Владимир Цимлянский на открывающем призыв брифинге с уверенностью сказал, что уже этой весной впервые будет опробована практика электронных уведомлений.

