«Отдать долг Родине и ехать обратно». Депутат Картаполов рекомендовал россиянам за рубежом оформить отпуск ради службы в армии

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что россияне, подлежащие призыву и проживающие за границей, могут оформить отпуск и вернуться на родину для прохождения военной службы. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.

«Можно оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать», — сказал парламентарий.

По словам Картаполова, после получения повестки на «Госуслугах» проживающие за рубежом россияне могут направить необходимые документы в военкомат в электронном виде.