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    «Отдать долг Родине и ехать обратно». Депутат Картаполов рекомендовал россиянам за рубежом оформить отпуск ради службы в армии

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    Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что россияне, подлежащие призыву и проживающие за границей, могут оформить отпуск и вернуться на родину для прохождения военной службы. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.

    «Можно оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать», — сказал парламентарий.

    По словам Картаполова, после получения повестки на «Госуслугах» проживающие за рубежом россияне могут направить необходимые документы в военкомат в электронном виде.

    Прийти в военкомат и предъявить их, уточнил депутат, также можно, будучи в отпуске в России: «Я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей».

    Госдума 11 апреля одобрила законопроект об изменениях в систему воинского учёта в России. Документ предусматривает создание Единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным.

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    Комментарии 31

    Гость11 Апр 2023 в 22:02
    Люди не для того уезжали, что бы добровольно вернуться и идти траву красить или окопы копать на границе с Украиной
    +0−0
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