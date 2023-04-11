«Отдать долг Родине и ехать обратно». Депутат Картаполов рекомендовал россиянам за рубежом оформить отпуск ради службы в армии

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что россияне, подлежащие призыву и проживающие за границей, могут оформить отпуск и вернуться на родину для прохождения военной службы. Об этом он сообщил в эфире телеканала РБК.
«Можно оформить отпуск протяженностью на год, отслужить в вооруженных силах, отдать долг Родине и ехать обратно за границу, радостно там работать», — сказал парламентарий.
По словам Картаполова, после получения повестки на «Госуслугах» проживающие за рубежом россияне могут направить необходимые документы в военкомат в электронном виде.
Прийти в военкомат и предъявить их, уточнил депутат, также можно, будучи в отпуске в России: «Я надеюсь, что нормальные люди-то, они все отпуска проводят в России, если они даже долгое время живут и работают за границей».
Госдума 11 апреля одобрила законопроект об изменениях в систему воинского учёта в России. Документ предусматривает создание Единого реестра военнообязанных и введение электронных повесток, которые приравнивают к бумажным.