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    Минцифры заявило, что оснований для рассылки повесток через Госуслуги пока нет

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    Закон об электронных повестках пока не содержит нормы для их рассылки через портал Госуслуги. Об этом сообщает 17 апреля пресс-служба Минцифры.

    В министерстве напомнили, что способы направления повесток правительство уточнит в отдельном акте, который пока не принят. В явном виде, как пишет Минцифры, портал Госуслуг может использоваться только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан.

    Военный комиссар Москвы Максим Локтев в комментарии ТАСС также подтвердил, что повестки в электронном виде даже в тестовом виде будут направляться только после принятия правительством постановления.

    Однако ранее в эфире, организованном изданием «Московский комсомолец», военком столицы заявил, что в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал Госуслуг, через СМС и в телефонном режиме начнут уже во время военного призыва.

    Закон об электронных повестках был принят Госдумой в третьем чтении 11 апреля. Решение поддержали 394 депутата, один воздержался, но случайно. Против никто не проголосовал. Поправки к законопроекту депутатам показали лишь в день голосования. На следующий день на тему электронных повесток в Совете Федерации поспорили Валентина Матвиенко и Людмила Нарусова. Последняя была единственным человеком, кто высказался против. За это ей пригрозили лишением права голоса.

    «Фонтанка» показывала текст этого законопроекта. Ранее об изменениях рассказывал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он первым анонсировал введение электронных повесток, которые будут приравнены к традиционным, полученным под роспись. А граждане, подлежащие призыву на военную службу, но не получившие повестку в период призыва, должны будут в двухнедельный срок со дня начала следующей призывной кампании лично прийти в военкомат для «сверки данных воинского учета». Повестку в электронной форме предлагают считать врученной «с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе». Кроме того, в России предлагают создать некий «реестр повесток». Если повестку не удастся вручить в бумажном или электронном виде, то она «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток». Уклонистам грозят ограничительными мерами: запрет на вождение, регистрацию ИП, заключение сделок, выезд за границу. Власти регионов смогут сами вводить дополнительные меры в виде ограничения на получение гражданами выплат, льгот и других мер поддержки. Данные граждан для воинского учета в Единый реестр сведений о военнообязанных будут предоставлять в том числе МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, научные и медицинские организации, социальный фонд. Зачисление военнообязанных в запас может происходить дистанционно, без личной явки в военкомат. То же касается постановки и снятия с воинского учета. Это будут делать на основании сведений о гражданах из «государственных информационных ресурсов».

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