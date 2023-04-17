Минцифры заявило, что оснований для рассылки повесток через Госуслуги пока нет

Закон об электронных повестках пока не содержит нормы для их рассылки через портал Госуслуги. Об этом сообщает 17 апреля пресс-служба Минцифры.



В министерстве напомнили, что способы направления повесток правительство уточнит в отдельном акте, который пока не принят. В явном виде, как пишет Минцифры, портал Госуслуг может использоваться только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учёт, применении и снятии ограничительных мер, а также для доступа к информации в реестре повесток, который ещё не создан.



Военный комиссар Москвы Максим Локтев в комментарии ТАСС также подтвердил, что повестки в электронном виде даже в тестовом виде будут направляться только после принятия правительством постановления.

