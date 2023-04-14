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    Куда пойти 14 — 16 апреля: космические ракеты над Петропавловкой, пасхальная музыка и Dance Open

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    Фото: SilviaMachado//DANCE OPEN, International Ballet Festival
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    На этих выходных радует не только погода, но и культурная афиша Петербурга. Три дня в городе — фестивали хореографии и музыки, встречи с астрономами и новинки в кино и музеях.

    Актуальное


    Акценты в «Иоланте» переставили в Мариинском

    15 апреля, 17.00, 16 апреля, 15.00, 19.00, 12+

    В Мариинском театре — большая премьера. Последняя опера Петра Чайковского «Иоланта» получила новое прочтение в постановке режиссера Анны Шишкиной и художника Петра Окунева. Сказочность сюжета о лишённой зрения девушке, счастливый конец и малая форма сделали «Иоланту» популярным материалом на сцене. Сейчас же в театре зрителям будет предложено вглядеться не в эстетическую и любовную — а в философскую сторону истории.

    Dance Open возвращает зарубежную хореографию

    До 18 апреля, 12+

    Новая сцена Александринского театра принимает XXII сезон Международного фестиваля балета Dance Open. Несмотря на происходящее в мире, организаторы привезли в Петербург коллективы и солистов из-за границы. В пятницу, 14 апреля, одна из лидирующих балетных трупп Бразилии — муниципальный балет Сан-Паулу — представит три одноактных балета в программе «Движение». Речь о балете «Дотянуться до звезд» Каэтано Соно про путь как личную борьбу и одновременно невозможную мечту, балет Inacabada («Неоконченная») Ихсана Рустема на музыку Симфонии № 8 Франца Шуберта, которая ни разу не исполнялась при жизни композитора, а также «Фасады любви» Ицика Галили о границе между реальностью и фантазией. В воскресенье, 16 апреля, на сцену выйдут танцовщики группы Malevo, работающие с аргентинским хореографом Матиасом Хайме. Его «Маламбо от Малево» — модернизация национального танца аргентинских пастухов.

    Автор: youtube.com/DANCE OPEN, International Ballet Festival

    Театр им. Маяковского привозит лучшее

    С 14 по 16 апреля

    В честь своего столетия московский Театр им. Маяковского приехал в Петербург на гастроли и на несколько дней занял сцену ДК «Выборгский». В пятницу в программе — «Пигмалион» (16+) в постановке Леонида Хейфеца. На следующий день английское настроение поддержат спектаклем «Как важно быть серьёзным» (16+) по пьесе Оскара Уайльда. Режиссёр — Анатолий Шульев.

    Завершающим спектаклем «гастрольного марафона» станет «Старший сын» (12+) по пьесе Александра Вампилова в постановке Анатолия Шульева.

    В музеях


    Ботанический погрузит в свою историю

    До 16 апреля, 12+

    В павильоне Зелёный домик Ботанического сада в этом месяце открывается редкая для места историческая выставка. На экспозиции «К 200-летию указа об учреждении Императорского ботанического сада» экспонатами стали не только растения, но бумаги и документы о том, как начинали работу разные отделы Ботанического института РАН, и что приходилось делать учёным во времена, когда гербарные образцы и растения часто добывались с риском для жизни. Речь пойдёт о самом саде, гербарии, музее и семенном фонде.

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    В Петропавловской крепости вернутся к покорению космоса

    16 апреля, 0+

    В Петропавловской крепости в воскресенье в небо взлетит множество ракет. Модельки сделаны из бумаги, но от этого они не становятся менее интересными что с дизайнерской, что с инженерной точек зрения. Такой «старт» — часть большого праздника в честь 50-летия Музея космонавтики и ракетной техники им. Глушко. В залах сотрудники расскажут истории о космосе и покажут макеты МКС и первого искусственного спутника. На улице энтузиасты предложат взглянуть на Солнце в телескоп.

    В «Артмузе» — о Великой отечественной

    До 14 июня, 0+

    В галерее «Артмуза» заработала большая патриотическая экспозиция «Имя тебе — Победитель!», которая заняла все девять пространств внутри арт-центра. Больше двух десятков современных художников и фотографов высказались на военную тему. Выставка посвящена 78-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

    Музей современного искусства АРТМУЗА

    Фарфоровые крестьяне и красногвардейцы расскажут об агитации

    До 4 июня, 16+

    Изящные авторские статуэтки, созданные на Государственном фарфоровом заводе, стали экспонатами большой выставки в KGallery «Рождённый революцией». Хрупкий материал неожиданно становится базой, из которой получаются предметы пропаганды и агитации. На полках стоят фигурки рабочих, крестьян, красногвардейцев, серпов и молотов. Многие вещи необычайно ценны — они остались в очень небольшом количестве, а то и единственном экземпляре, в частных коллекциях.

    Русский музей расскажет об авторе «Часового» у Зимнего дворца

    До 3 июля, 0+

    Скульптор Леонид Шервуд создал многие знаковые вещи как при царской, так и при советской власти. Стал автором бюста адмиралу Макарову в Кронштадте и знаковой для соцреализма скульптуры «Часовой», законченной к выставке «15 лет РККА» На экспозиции «Леонид Шервуд. 1871–1954» в Михайловском замке кураторы подробнее рассказывают про его путь и показывают самые интересные работы из частных и государственных коллекций. Кураторы провели большое исследование и готовы поделиться тем, как на самом деле появлялись многие из знаковых — в том числе утраченных — скульптур.

    Фото: Пресс-служба ГРМ
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    Узнать новое


    Образы войны — в постмодернистской литературе

    14 апреля, 19.30, 16+

    О том, как отражаются образы войны в русской постмодернистской литературе, в библиотеке имени Маяковского на Фонтанке в пятницу расскажет писатель и старший преподаватель РАНХиГСа Владимир Коваленко. Чтобы показать разнообразие авторских реакций, пройдётся по текстам Пелевина, Сорокина, Мамлеева, Пригова, Соколова и ещё нескольких авторов, быть может, не так известных широкой публике. Нужна регистрация.

    Дом Радио учит правилам созерцания

    С 15 апреля, 15.00, 16+

    Дом Радио запускает трехмесячный цикл семинарских занятий «Опыт невозможного» с погружением в философию и историю. На первой лекции филолог Максим Калинин, исследователь истории арамейского языка и месопотамской христианской мистической традиции сотрудничающий с Arzamas, расскажет об естественном созерцании в восточнохристианской мистике. Так называют практику взгляда на мир «как в первый раз», «глазами ребёнка». Нужна регистрация.

    Фото: Люда Бурченкова / предоставлено пресс-службой musicAeterna | Дом Радио
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    В Кронштадте — о водах и памятниках

    16 апреля, 15.00, 12+

    Поездку-прогулку выходного дня в Кронштадт можно совместить с лекцией в Морской библиотеке «Кронштадтские памятники в объективе времени». Одними из главных героев разговора ведущий Владимир Шатров — подводник и краевед — сделал памятник жертвам Кронштадтского восстания и подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол».

    Послушать музыку


    Бобунец споёт лучшее

    14 апреля, 20.00, 16+

    Пятничным вечером в «Космонавте» Сергей Бобунец играет весеннюю программу, составленную из лучших треков группы «Смысловые Галлюцинации» и сольных альбомов «Нормально всё» и «Одиночество навсегда». Обещано, что концерт получится по-настоящему весенним.

    Автор: Сергей Бобунец | 14 апреля | Космонавт

    «Страдивари-ансамбль» настроит на Пасху

    15 апреля, 20.00, 6+

    На этих выходных в преддверии Пасхи «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра играет «Пасхальный концерт». Солист и дирижёр — Лоренц Настурика-Гершовичи. На вечере прозвучат Симфония № 40 соль минор Вольфганга Амадея Моцарта и Дивертисмент для струнного оркестра венгерского композитора Белы Бартока. Каждый из музыкантов «Страдивари-ансамбля» играет на старинном инструменте — одной из скрипок, созданных великими итальянскими мастерами XVII–XVIII веков: Николо Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери, Джованни Баттиста Гваданини и Матео Гоффриллером.

    «Филармония» — от Pharaoh

    15 апреля, 19.00, 16+

    Pharaoh выходит на новый уровень сразу в нескольких смыслах: собирает «Юбилейный» и заигрывает с симфоническим звучанием. Новый альбом рэпера не зря был назван Philarmonia («Филармония») — наравне с традиционными для артиста минималистичными битами, тут звучат клавишные, скрипки, слышатся медленные распевы. На концерте должны прозвучать и признанные хиты от «Дико, например» до «Не по пути».

    Автор: youtube.com/Dead Dynasty

    «Мураками» заедут в гости

    15 апреля, 20.00, 12+

    Этой весной группа «Мураками» отправилась в большой российский тур к выходу нового альбома «В песнях навсегда», и вот — очередь дошла до Петербурга. Исполнять композиции из музыкального «дневника, с нотками светлой грусти и порой даже разочарования» — а именно так описывает новую работу солистка Диляра Вагапова — будут на сцене «Космонавта». Не обойдётся и без любимой фанатами классики, правда прозвучит она в новой аранжировке.

    «Трансмиссия» затянет звучанием

    15 апреля, 23.00, 18+

    В клуб А2 в этот уик-энд стоит идти за танцами, отличной музыкой и новыми знакомствами, ведь площадка станет местом, где развернётся «Трансмиссия». Это фестиваль электронной транс-музыки, и в этом сезоне он получил подзаголовок «Masquerade». Магический бал правят аргентинский проект Heatbeat, чей трек «Push Over» долгое время возглавлял чарт Beatport, ведущий музыкант в направлении uplifting trance — Philippe El Sisi и автор гимнов для эпизодов радиошоу Future Sound of Egypt — Omar Sherif.

    Автор: youtube.com/5AMSuperhero

    «Космонавт» накрывает «Воем»

    16 апреля, 20.00, 18+

    Тверские рокеры из группы «Пионерлагерь Пыльная Радуга» едут в большой тур в поддержку своего нового альбома «Вой». Поклонники не разочаруются: новые тексты традиционно мрачные, а тексты — злободневные и хлёсткие.

    С детьми


    «Легенда» перевела Пушкина в диджитал

    15 апреля, 11.00, 6+

    На этих выходных в петербургском театре «Легенда» играют спектакль для детей и их родителей «Сказка о рыбаке и рыбке». Текст Пушкина оставили без изменений, а вот оформление сделали по-максимальному современным. Из сотрудничества режиссёра Натальи Сергеевой с диджитал-дизайнерами появился захватывающий и яркий мюзикл, полный оригинальных костюмов и танцев.

    Миры добра и зла в «Царевне-лягушке» разделит музыка

    15 апреля, 12.00, 6+

    Мюзикл-опера для всей семьи по мотивам сказки «Царевна-лягушка» — в этот уик-энд на сцене Дворца Искусств Ленинградской области. Актёры детского музыкального театра «Карамболь» называют спектакль «одним из самых красивых в репертуаре». Эмоций добавит музыка: миры сказочного русского царства-государства и «нечистой силы» не только по-разному выглядят, но и звучат. Появление Кощея Бессмертного и Бабы Яги сопровождается яркой, современной и «острой музыкой». Добрые же герои ассоциируются с мелодичностью, лёгкостью и народными песнями.

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    «Карамболь» прочертил путь к мечте

    16 апреля, 12.00, 6+

    На сцене Дворца культуры имени Ленсовета детский музыкальный театр «Карамболь» представляет историю для всей семьи по мотивам сказки итальянского классика Джанни Родари «Голубая стрела». События происходят накануне Рождества: игрушки оживают, чтобы помочь мальчику получить подарок мечты — удивительный поезд. К зрителям в спектакле выходят и взрослые, и артисты-дети, участвуют танцовщики балета и оркестр. Постановка — дипломант национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучший спектакль для детей и подростков».

    На экранах


    Претендент на «Оскар» расскажет об идентичности

    с 13 апреля, 18+

    В прокат выходит фильм франко-камбоджийского режиссера Дэви Чоу «Возвращение в Сеул», который в этом году претендовал на «Оскар» как лучший иностранный фильм. В центре внимания — девушка, которая всю жизнь прожила во Франции и только во взрослом возрасте приехала на историческую родину, в Корею. Такие перемены рождают у неё в сознании вопрос — «Кто же я?»

    Фото: кадр из фильма «Возвращение в Сеул», реж. Дэви Шу, 2022г.
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    «Звезды в полдень» — история одного романа

    С 13 апреля, 18+

    До кинотеатров добралась картина француженки Клер Дени «Звезды в полдень». Режиссёр стала известна в кинокругах, получив «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. В сюжете новой картины она исследует яркий роман американской журналистки и таинственного английского бизнесмена на фоне гражданской войны в Никарагуа в 1984 году.

    «Волны» откроют неприятные тайны

    С 13 апреля, 18+

    Среди отечественных новинок — работа Михаила Брашинского «Волны» с Владиславом Абашиным и Викторией Толстогановой в главных ролях. Герой Абашина решает поменять жизнь, уезжает из большого города и полностью меняет окружение. Его новой семьёй становится группа встреченных людей. О том, что новые знакомые имеют какое-то отношение к секте, мужчина догадывается далеко не сразу.

    Фото: кадр из фильма «Волны», реж. Михаил Брашинский, 2022г.
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    Новинка из Китая покажет мир перед концом света

    С 13 апреля, 16+

    Конец Земли предсказывают китайцы: на экраны выходит космическая фантастика «Блуждающая Земля — 2». Это приквел картины 2019 года, в которой рассказывалось, как люди «уводят» планету от гаснущего Солнца. В новой части режиссеры обратились к далёкому прошлому и решили показать, что было, когда человечество только узнало о приближающейся катастрофе. первый фильм собрал в прокате около 700 миллионов долларов и стала третьим по кассовым сборам китайским фильмом за всю историю.

    Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

    Фото: SilviaMachado//DANCE OPEN, International Ballet Festival
    Фото: Ботанический сад БИН РАН
    Фото: Пресс-служба ГРМ
    Фото: Люда Бурченкова / предоставлено пресс-службой musicAeterna | Дом Радио
    Фото: Дворец искусств Ленинградской области
    Фото: кадр из фильма «Возвращение в Сеул», реж. Дэви Шу, 2022г.
    Фото: кадр из фильма «Волны», реж. Михаил Брашинский, 2022г.

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