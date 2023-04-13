Театр Маяковского покажет петербуржцам три спектакля в честь своего столетия

14, 15 и 16 апреля на сцене ДК Выборгский в рамках гастрольного тура пройдут показы спектаклей московского театра им.Маяковского.
14 апреля покажут «Пигмалион» по одной из самых известных пьес Бернарда Шоу (16+). Леонид Хейфец поставил остроумный спектакль о превращении смешной крикливой простушки Элизы Дулиттл в изысканную светскую даму под чутким руководством лондонского профессора фонетики Генри Хиггинса, его мамы и полковника Пикеринга. Художник Владимир Арефьев намеренно подчеркивают лондонский колорит начала 20-го века, одевая своих героев в длинные платья и костюмы-тройки. В ролях: Игорь Костолевский, Анатолий Лобоцкий, Наталья Палагушкина, Ольга Прокофьева.
«Английскую тему» продолжит спектакль «Как важно быть серьёзным» (16+) по пьесе Оскара Уайльда в постановке Анатолия Шульева. В содружестве Мариусом Яцовскисом режиссер воссоздает английский мир конца 19-го века — в особом английском юморе, манере вести беседу. Вся пьеса и спектакль это история игры с псевдонимом «Эрнест», то есть — «серьёзный человек» среди молодежи высшего английского общества. В спектакле заняты Светлана Немоляева, Полина Лазарева, Анастасия Дьячук, Илья Никулин, Иван Выборнов, Зоя Кайдановская, Виталий Ленский, Игорь Марычев.
Завершающим спектаклем станет постановка советской классики — «Старший сын» (12+) по пьесе Александра Вампилова в постановке Анатолия Шульева. Это трагический и одновременно смешной спектакль о том, как герой, изначально искавший просто ночлег, в результате обретает настоящий дом и семью. В ролях: Игорь Костолевский, Алексей Дякин, Евгений Матвеев, Полина Лазарева, Владимир Гуськов, Всеволод Макаров, Юлия Соломатина.
Полина Никитина